1 सितंबर से जयपुर में स्कूल वाहन में पैनिक बटन, सीसीटीवी और जीपीएस अनिवार्य, नहीं तो कार्रवाई तय

ऑटो, वैन और बस चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। आरटीओ ने बताया कि, स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को ड्राइवर और कंडक्टर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। स्कूल-कॉलेजों को बसों की मॉनिटरिंग करनी होगी और परिजन को भी इसका एक्सेस दिया जाएगा ताकि वे बसों की लाइव लोकेशन देख सकें। इसकी मॉनिटरिंग के लिए आरटीओ की टीम समय-समय पर स्कूल-कॉलेज जाकर वाहनों की जांच करेगी।