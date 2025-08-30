1 सितंबर से जयपुर में स्कूल वाहन में पैनिक बटन, सीसीटीवी और जीपीएस अनिवार्य, नहीं तो कार्रवाई तय

Jaipur News : राजधानी जयपुर में एक सितंबर से स्कूल-कॉलेज के वाहनों में पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। निर्धारित मापदंडों के अनुसार वाहनों का संचालन नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ कार्यालय में शुक्रवार को यातायात पुलिस, अभिभावक संघ और बस ऑपरेटर्स की बैठक आयोजित की गई। इसमें नियमों की पालना को लेकर निर्देश जारी किए गए। तय किया गया कि, 1 सितंबर से सात दिन तक समझाइश का दौर चलेगा। इसके बाद नियमों की पालना नहीं करने पर वाहनों के चालान होंगे और 16 सितंबर से वाहनों को सीज किया जाएगा।
आरटीओ प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षित सफर अभियान के तहत यह कवायद की जा रही है। इसके लिए स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे।
ऑटो, वैन और बस चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। आरटीओ ने बताया कि, स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को ड्राइवर और कंडक्टर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। स्कूल-कॉलेजों को बसों की मॉनिटरिंग करनी होगी और परिजन को भी इसका एक्सेस दिया जाएगा ताकि वे बसों की लाइव लोकेशन देख सकें। इसकी मॉनिटरिंग के लिए आरटीओ की टीम समय-समय पर स्कूल-कॉलेज जाकर वाहनों की जांच करेगी।