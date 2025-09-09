सीकर का पशु मेला: राजस्थान में गजब का सिंघम भैंसा, हर साल मालिक को बनाता है मालामाल, करोड़ों में आंकी गई कीमत



सिंघम की देखभाल किसी सदस्य से कम नहीं की जाती। इसके खान-पान पर हर महीने हजारों रुपये खर्च होते हैं। डॉ. मुकेश बताते हैं कि इसकी डाइट में ग्वार, बिनोला और अन्य पौष्टिक फीड शामिल है। खास बात यह है कि इसे नियमित समय पर खिलाने और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। यही कारण है कि इतनी कम उम्र में भी इसकी काया में संतुलन और दमखम साफ झलकता है।