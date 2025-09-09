PM Kisan Yojana: मोदी सरकार देश समेत राजस्थान के किसानों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में सरकार ने आमजन को राहत देते हुए कई उत्पादों पर जीएसटी में कटौती की है, जिसका लाभ देशवासियों को 22 सितंबर 2025 से मिलने लगेगा। इसके तुरंत बाद किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आने की उम्मीद जताई जा रही है।
बता दें कि भारत की आधी से अधिक आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में सबसे अहम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। इससे किसान बीज, खाद, कीटनाशक या अन्य छोटी-मोटी जरूरतें पूरी कर सकते हैं।
सरकार अब तक पीएम किसान योजना की कुल 20 किस्तें जारी कर चुकी है। हाल ही में 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इसे किसानों को समर्पित किया था। इस किस्त के जरिए लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिला।
अब किसानों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि 21वीं किस्त कब आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार दिवाली से पहले यानी अक्तूबर 2025 में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि त्योहार से पहले किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाए, ताकि वे खरीदी और खेती के कामों में इसका उपयोग कर सकें।
राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि में 80 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। 20वीं किस्त के तहत 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी।
अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और यह जानना चाहते हैं कि अगली किस्त आपके खाते में आई है या नहीं, तो स्टेटस चेक करने का आसान तरीका है।
-सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
-होम पेज पर Know Your Status ऑप्शन पर क्लिक करें।
-नया पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
-इसके बाद Get OTP पर क्लिक करें।
-आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद आप अपनी किस्त का पूरा स्टेटस देख पाएंगे।
सरकार की ओर से हर बार किस्त जारी होने पर करोड़ों किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। दिवाली से पहले आने वाली 21वीं किस्त किसानों के लिए न केवल त्योहार की खुशियां दोगुनी करेगी, बल्कि खरीफ फसल के बाद रबी सीजन की तैयारियों में भी मददगार साबित होगी।