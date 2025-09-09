

अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और यह जानना चाहते हैं कि अगली किस्त आपके खाते में आई है या नहीं, तो स्टेटस चेक करने का आसान तरीका है।

-सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

-होम पेज पर Know Your Status ऑप्शन पर क्लिक करें।

-नया पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

-इसके बाद Get OTP पर क्लिक करें।

-आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद आप अपनी किस्त का पूरा स्टेटस देख पाएंगे।