राजस्थान के जलदाय मंत्री की दो टूक – जेजेएम में भ्रष्टाचार करने वाले इंजीनियरों को बचाने वाले इंजीनियरों पर भी होगी कार्रवाई

जयपुर. जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बुधवार दोपहर बाद गांधी नगर िस्थत अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे और जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी इंजीनियरों पर कार्रवाई, आने वाली गर्मियों में पेयजल सप्लाई और जेजेएम के टेंडरों से जुडे मसलों पर अभियंताओं की बैठक ली। करीब दो घंटे तक चली बैठक में मंत्री चौधरी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार पर इंजीनियरों पर बरसते रहे। उन्होंने दो टूक शब्दों कहा कि जयपुर समेत पांच जिलों में बिना काम 50 करोड़ रुपए भुगतान मामले में फंसे सभी इंजीनियरों के आरोप पत्र 28 फरवरी तक कार्मिक विभाग भेज दिए जाएं। 29 फरवरी से आरोप पत्रों को लटका कर दोषी इंजीनियरों को बचाने वाले अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी।