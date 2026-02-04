‘ब्राह्मण सबकी नजर में खटक रहे.. इन्हें मारो या दबाओ..’, जब भरे मंच से छलका पूर्व मंत्री का दर्द

Gopal Bhargava Statement on Brahmins :मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और रेहली से भाजपा विधायक गोपाल भार्गव का ब्राह्मण समाज को लेकर दिया बयान इन दिनों देश-प्रदेश का राजनीतिक सुर्खियों में छा गया है। सागर के रविंद्र भवन में आयोजित ब्राह्मण समाज की पत्रिका विमोचन और प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भार्गव ने ब्राह्मण समाज की मौजूदा स्थिति पर गहरा दर्द व्यक्तकिया है।