घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

गोपालगंज थाना क्षेत्र की गुलाब कॉलोनी में घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्ण कुमार दुबे ने गोपालगंज थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थीए जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में पुलिस ने पाया कि घटना के दिन आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। जिसके बाद पुलिस ने जित्तू उर्फ जितेन्द्र यादव निवासी बीएमसी के सामने दबिश देकर गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने पाया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके ऊपर पहले से कई मामले दर्ज हैं। पुलिस फरार दूसरे आराेपी की तलाश कर रही है।