सड़क पर कपल की जानलेवा स्टंटबाजी, गर्लफ्रेंड को गोद में बैठाकर बाइक दौड़ाते युवक का वीडियो वायरल

Couple Life Threatening Stunt : मध्य प्रदेश के सागर में एक कपल द्वारा अश्लीलता की सारी हदें पार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां सड़क पर एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में बैठाकर चलती बाइक पर रोमांस करता नजर आया। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने अपनी जिंदगियों को रिस्क पर डाला, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान को भी रिस्क में डाल दिया। इस दौरान रास्ते में पीछे आ रहे अन्य बाइक सवार ने अपने फोन से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब ये वीडिो तेजी से वायरल हो रहा है।