5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

ग्यारह वर्ष बाद भी आंगनबाड़ी भवन अधूरे, अतिरिक्त कक्ष, पंचायत और किराए के भवनों में हो रहा संचालन

बीना. नौनीहालों को अच्छी सुविधाएं मिलें इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुए थे। यह भवन अलग-अलग वर्ष में स्वीकृत हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक भवन ही बन पाया है। 8 भवन तो ऐसे हैं, जिनका कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। महिला बाल विकास के अधिकारी बार-बार पंचायत को पत्र भेज रहे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Feb 05, 2026

बीना. नौनीहालों को अच्छी सुविधाएं मिलें इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुए थे। यह भवन अलग-अलग वर्ष में स्वीकृत हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक भवन ही बन पाया है। 8 भवन तो ऐसे हैं, जिनका कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। महिला बाल विकास के अधिकारी बार-बार पंचायत को पत्र भेज रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
महिला बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 35 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण होना है, जिसमें वर्ष 2104, 2018, 2021 और 2022 में स्वीकृति मिली थी। स्वीकृति के बाद अभी तक सिर्फ एक मुडिया नायक का भवन तैयार हुआ है। आठ भवनों का काम अभी शुरू नहीं हो पाया है, जिसमें कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, तो कहीं पूर्व में सरपंच द्वारा राशि निकालने के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है। भवन न होने से आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन पंचायत भवन, स्कूल के अतिरिक्त कक्ष, सामुदायिक भवन सहित 19 किराए के मकानों में हो रहा है, जिससे कई जगह सुविधाएं भी नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 170 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। स्वीकृत भवनों का निर्माण जनपद पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों को करना है। बैठकों में हर बार यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारी लेते हैं और निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है।

शहर में सिर्फ एक आंगनबाड़ी भवन
शहर में 58 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन शासकीय भवन सिर्फ एक ही है। शेष केन्द्र किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं। छोटे-छोटे कमरों में चल रहे केन्द्रों में अच्छे से बैठने की सुविधाएं भी नहीं है। शहर में भी शासकीय जमीन न होने से केन्द्र बनाने में परेशानी आ रही है।

लगातार किया जा रहा पत्राचार
आंगनबाड़ी भवन तैयार कराने लगातार जनपद पंचायत सीइओ से पत्राचार किया जा रहा है। कई जगह जमीन न मिलने से भी काम शुरू नहीं हो पा रहा है।
छाया नागर, परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास, ग्रामीण

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / ग्यारह वर्ष बाद भी आंगनबाड़ी भवन अधूरे, अतिरिक्त कक्ष, पंचायत और किराए के भवनों में हो रहा संचालन

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अभी-अभी: एमपी में हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही नर्स को मारी गोली

sagar
सागर

तीन हमलावरों ने ऑटो चालक पर किया चाकू से हमला

सागर

शब-ए-बारात पर कब्रिस्तानों में पूर्वजों की मगफिरत की दुआ व मस्जिदों में इबादत

सागर

गोचर भूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर खिमलासा में किया चक्काजाम

Road blockade in Khimlasa demanding release of grazing land
सागर

गेहूं की फसल पर फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट रोग का प्रकोप, बालियों में दिख रही फफूंद

Fusarium head blight disease has affected the wheat crop, with fungus visible in the ears.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.