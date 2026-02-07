7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

स्टेशन प्रबंधक के घर पर आधी रात हमला, बदमाशों ने पत्थर फेंककर मचाई दहशत

बीना. शहर में कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए गुरुवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने स्टेशन प्रबंधक के घर पर हमला कर दहशत फैलाई। कुरवाई रोड स्थित स्टेशन प्रबंधक के मकान पर बदमाशों ने पत्थर फेंककर घर के कांच तोड़ दिए, जिससे इलाके में हडक़ंप मच गया।जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 1.15 बजे सफेद [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Feb 07, 2026

Station manager's house attacked at midnight, miscreants created panic by throwing stones

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ बाइक सवार

बीना. शहर में कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए गुरुवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने स्टेशन प्रबंधक के घर पर हमला कर दहशत फैलाई। कुरवाई रोड स्थित स्टेशन प्रबंधक के मकान पर बदमाशों ने पत्थर फेंककर घर के कांच तोड़ दिए, जिससे इलाके में हडक़ंप मच गया।
जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 1.15 बजे सफेद रंग की मोटर साइकिल पर सवार कुछ लोग स्टेशन प्रबंधक संतोष शर्मा के घर पहुंचे और बाहर लगे कांच पर लगातार पत्थर फेंके। इस हमले में दो पत्थर सीधे कांच पर लगे, जिससे कांच टूटकर गिर गया। घटना में करीब 25 हजार रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं, मामले में एक रेलवे कर्मचारी का नाम भी सामने आ रहा है, जिस पर रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिलाने का संदेह जताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 296(ए), 351(2) और 324(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश की जा रही है। शहर में आधी रात हुए इस हमले के बाद स्थानीय लोगों में भी भय का माहौल है, वहीं, पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकडऩे का भरोसा दिलाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / स्टेशन प्रबंधक के घर पर आधी रात हमला, बदमाशों ने पत्थर फेंककर मचाई दहशत

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हार जीत का दांव लगाते हुए छह जुआरी गिरफ्तार, छह मौके से भागे, 12 बाइक, 5 मोबाइल बरामद

Six gamblers arrested while betting on win or loss, six fled the scene, 12 bikes, 5 mobiles recovered
सागर

गश्त पर निकले वनकर्मियों पर फायरिंग, 8 आरोपियों पर मामला दर्ज, एक गिरफ्तार

सागर

फायरिंग करने वाले 8 आरोपियों पर मामला दर्ज, एक गिरफ्तार, दो नामजद सहित 5 फरार

सागर

जब-जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब-तब भगवान अवतरित होते हैं : भगवत कृष्ण शास्त्री

सागर

नईबस्ती में लगे फब्बारे को तोड़कर लगाई हाइमास्ट लाइट, दो वर्ष पूर्व ही हुआ था निर्माण

The fountain in Nai Basti was demolished and a high mast light was installed, it was constructed only two years ago.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.