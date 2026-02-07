गश्त पर निकले वनकर्मियों पर फायरिंग, 8 आरोपियों पर मामला दर्ज, एक गिरफ्तार

जैसे ही वे पूछताछ के लिए आगे बढ़े, आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जल्द ही छिपे हुए अन्य साथी भी शामिल हो गए और कुल आठ लोग गोलियां चलाने लगे। आरोपियों ने तीन राउंड और दागे। इस हमले में कोई वनकर्मी घायल नहीं हुआ। गोलीबारी के दौरान तीन आरोपियों की पहचान हुई। थाना सुआताला में इनके खिलाफ अवैध हथियारों से हमला, अवैध लकड़ी कटाई और भंडारण के आरोप में एफआइआर दर्ज की गई। रात में सर्च अभियान रुक गया, लेकिन बुधवार सुबह पुलिस और टाइगर रिजर्व की डॉग स्क्वाड की मदद से संयुक्त कार्रवाई शुरू हुई।