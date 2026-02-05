5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

सात साल की बच्ची से 15 वर्षीय किशोर ने किया बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बीना. आगासौद थानांतर्गत आने वाले एक गांव में एक बार फिर शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 15 वर्षीय किशोर ने एक सात वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।जानकारी के अनुसार एक गांव में सात वर्षीय एक बच्ची घर [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Feb 05, 2026

A 15-year-old boy raped a seven-year-old girl.

फाइल फोटो

बीना. आगासौद थानांतर्गत आने वाले एक गांव में एक बार फिर शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 15 वर्षीय किशोर ने एक सात वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार एक गांव में सात वर्षीय एक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और उसके माता-पिता मजदूरी करने के लिए गए थे। मंगलवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे पड़ोस में रहने वाले 15 वर्षीय किशोर ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। शाम करीब 6 बजे जैसे ही बच्ची के माता-पिता घर आए तो बच्ची ने इसकी जानकारी उन्हें दी। इसके बाद वह बच्ची के साथ आगासौद थाने गए और शिकायत दर्ज कराई। बीना अनुविभाग में महिला अधिकारी न होने के कारण बच्ची को मेडिकल कराने के लिए सागर भेजा गया, जहां से लौटने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना के बाद पुलिस अधिकारियों में हडक़ंप मच गया और आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित कर रात भर तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी अशोकनगर जिले का रहने वाला है और उसके माता-पिता की मौत होने के बाद वह अपनी नानी के यहां रहता था, जहां पर उसने घटना को अंजाम दिया है।

आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।
नितिन पाल, थाना प्रभारी, आगासौद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सात साल की बच्ची से 15 वर्षीय किशोर ने किया बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्यारह वर्ष बाद भी आंगनबाड़ी भवन अधूरे, अतिरिक्त कक्ष, पंचायत और किराए के भवनों में हो रहा संचालन

सागर

अभी-अभी: एमपी में हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही नर्स को मारी गोली

sagar
सागर

तीन हमलावरों ने ऑटो चालक पर किया चाकू से हमला

सागर

शब-ए-बारात पर कब्रिस्तानों में पूर्वजों की मगफिरत की दुआ व मस्जिदों में इबादत

सागर

गोचर भूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर खिमलासा में किया चक्काजाम

Road blockade in Khimlasa demanding release of grazing land
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.