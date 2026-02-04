गोचर भूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर खिमलासा में किया चक्काजाम

बीना. गोचर भूमि मुक्त कराने गंभीर आपराधिक घटनाओं में कार्रवाई को लेकर मंगलवार को खिमलासा में गोसेवकों ने चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने देवल गो—अभयारण्य का कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग की, जिसकी कुल भूमि 3614 एकड़ है व गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग उठाई।

इस दौरान गोसेवकों ने चांदामऊ की घटना, खिमलासा थाना क्षेत्र में चार वर्षीय मासूम के साथ हुए बलात्कार के आरोपी पर सख्त कार्रवाई कर उसका मकान ध्वस्त करने, अशोक पटेल जरुआखेड़ा में हुए जानलेवा हमले के दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने और उन्हें संरक्षण देने के आरोप में नरयावली थाना प्रभारी की जांच की मांग की गई। इसके अलावा मालथौन में ब्लैकमेल कर वीडियो वायरल किए जाने और आत्महत्या के मामले में फिर से जांच कर उचित कार्रवाई की की जाए। इस आंदोलन में मालथौन बजरंग दल, पथरिया, करमपुर, बसाहरी, इनायतपुर, खुरई, बीना और कुरवाई सहित यूपी के बिर्धा, ललितपुर से लोग शामिल हुए।