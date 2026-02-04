शब-ए-बारात पर कब्रिस्तानों में पूर्वजों की मगफिरत की दुआ व मस्जिदों में इबादत

रहमत और मगफिरत की सबसे पवित्र रात शब-ए-बारात मंगलवार को पूरी आस्था और सम्मान के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने पूर्वजों और परिजनों की गुनाहों की माफी और मगफिरत की दुआ की। मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तानों में फातेहा पढ़ी।

शहर की मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत, नफ्ल नमाज और विशेष इबादत का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। शब-ए-बारात की रात बड़ी संख्या में अकीदतमंद कब्रिस्तानों में पहुंचे। लोगों ने अपने मरहूम रिश्तेदारों की कब्रों पर फातेहा पढ़कर अल्लाह से उनकी मगफिरत की दुआ मांगी। कब्रों पर फूल और इत्र चढ़ाए गए। इसके बाद अकीदतमंद शहर की विभिन्न मस्जिदों में पहुंचे, जहां पूरी रात इबादत की गई।