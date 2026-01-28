फार्मासिस्ट संवर्ग का जॉब चार्ट जारी, बन सकेंगे डिप्टी डायरेक्टर

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के निदेशक (जन स्वास्थ्य) डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने फार्मासिस्ट संवर्ग का जॉब चार्ट बुधवार को जारी किया। संवर्ग के विभिन्न पदों डिप्टी डायरेक्टर (फार्मासिस्ट), सुप्रिडेंट फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट एवं फार्मासिस्ट में (जॉब चार्ट) विभाजित किया गया है। फार्मासिस्ट संवर्ग का जॉब चार्ट जारी करने पर राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष तिलकचंद शर्मा, संस्थापक महेश यादव, फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष महावीर सौगानी, उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य नवीन सांघी, विनोद मी ना ने कहा कि लंबे समय से संवर्ग की ओर से इसकी मांग की जा रही थी।