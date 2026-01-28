फार्मासिस्ट संवर्ग का जॉब चार्ट जारी, बन सकेंगे डिप्टी डायरेक्टर

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के निदेशक (जन स्वास्थ्य) डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने फार्मासिस्ट संवर्ग का जॉब चार्ट बुधवार को जारी किया। संवर्ग के विभिन्न पदों डिप्टी डायरेक्टर (फार्मासिस्ट), सुप्रिडेंट फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट एवं फार्मासिस्ट में (जॉब चार्ट) विभाजित किया गया है। फार्मासिस्ट संवर्ग का जॉब चार्ट जारी करने पर राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष तिलकचंद शर्मा, संस्थापक महेश यादव, फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष महावीर सौगानी, उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य नवीन सांघी, विनोद मी ना ने कहा कि लंबे समय से संवर्ग की ओर से इसकी मांग की जा रही थी।
1. डिप्टी डायरेक्टर (फार्मासिस्ट)
- मुख्यालय में नियंत्रण और प्रशासनिक कार्य
2. सुपरिंटेंडेंट फार्मासिस्ट
- दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी
- नमूनों की गुणवत्ता जांच के लिए आरएमएससी को समय पर भेजना
- जिला स्तर पर डीडीडब्ल्यू, डीडीसी का निरीक्षण एवं अन्य कार्य
3. सीनियर फार्मासिस्ट
- फार्मासिस्ट कैडर के सभी कार्य
- उप-भंडार और वैक्सीन डिपो का प्रबंधन
- दवाओं की भौतिक सत्यापन और ऑडिटिंग
- दवा एवं चिकित्सीय समिति में वार्षिक मांग तैयार करना एवं अन्य कार्य
4. फार्मासिस्ट
- दवाओं का वितरण और डीडीसी का रखरखाव
- दवा भंडार में दवाओं का आवंटन और रिकॉर्ड रखना
- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सहायता
- मरीजों को दवाओं के दुष्प्रभावों पर परामर्श देना एवं अन्य कार्य
