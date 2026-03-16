जयपुर की कॉलोनियों में बजीं थालियां…बुलडोजर का 87 कॉलोनियों में डर, सांगानेर-बगरू में लोगों ने दिखाई एकजुटता

जयपुर। सांगानेर-बगरू क्षेत्र की 87 कॉलोनियों में रविवार शाम लोगों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी अपने घरों के बाहर निकल आए और कुछ मिनट तक थालियां बजाकर अपनी एकता का संदेश दिया। आवासन मंडल की अवाप्तशुदा जमीन पर बसी इन कॉलोनियों में कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई और बुलडोजर चलने की आशंका को लेकर लोगों में चिंता है। इसी को लेकर निवासियों ने प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर सरकार से राहत देने की मांग उठाई।