Hasan Khan Mewati: खानवा के रण में राणा सांगा के साथ लड़े हसन खां मेवाती, मातृभूमि की रक्षा में बलिदान अमर

Battle of Khanwa: जयपुर. मेवात की भूमि वीरों की भूमि रही है और यहां की संस्कृति साझा संस्कृति के रूप में देश में अपनी अलग पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि महान राष्ट्रभक्त योद्धा राजा हसन खां मेवाती ने बाबर जैसे आक्रांताओं के विरुद्ध मातृभूमि की रक्षा के लिए खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए अद्भुत वीरता और वतनपरस्ती का परिचय दिया। उनका बलिदान केवल मेवात या राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है।

यह कहना था कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का। वे रविवार को अलवर शहर के फ्रेंड्स गार्डन में आयोजित शहीद राजा हसन खां मेवाती के शहादत दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हसन खां मेवाती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस साहस और पराक्रम का परिचय दिया, वह इतिहास में सदैव अमर रहेगा।