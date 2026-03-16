RBSE 10th Result 2026 : 10वीं कक्षा के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, परीक्षार्थी तैयार हो जाएं, उल्टी गिनती शुरू

राजस्थान बोर्ड ने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक ट्वीट के जरिए ‘RBSE Class 10th Result 2026’ के लिए रोल नंबर तैयार रखने के लिए सलाह दी गई है। बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने भी रिजल्ट संबंधित घोषणा की है। उनकी ओर से साझा की गई डिटेल के अनुसार 20 मार्च के आस-पास 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है।