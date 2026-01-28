Aerospace Policy: राजस्थान बनेगा एयरोस्पेस-डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, नई नीति से निवेश को मिलेगी रफ्तार

Rajasthan Aerospace Policy: जयपुर. राजस्थान प्रदेश विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेज़ी से अग्रसर कर रही है। कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, चिकित्सा, आधारभूत ढांचा और उद्योग के बाद अब सरकार ने राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेंस पॉलिसी लागू कर राज्य को एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस नीति से देश के एयरोस्पेस-डिफेंस विनिर्माण क्षेत्र में राजस्थान का योगदान बढ़ेगा और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।