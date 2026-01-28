28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Annapurna Bhandar: राजस्थान में 5,000 राशन दुकानों पर खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार सस्ती दरों पर मिलेगा रोजमर्रा का सामान

Ration Shop: एफएमसीजी कंपनियों से सुझाव आमंत्रित, 5 हजार दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने की योजना। अन्नपूर्णा भंडार योजना: 5 हजार राशन दुकानों पर खुलेंगे स्टोर, सुझावों के लिए 3 फरवरी को बैठक।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 28, 2026

Rajasthan Annapurna Bhandar Yojana

उचित मूल्य की दुकान, फोटो- मेटा AI

Food Supply Department: जयपुर. राजस्थान में अल्प आय वर्ग के परिवारों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 5 हजार उचित मूल्य दुकानों पर “अन्नपूर्णा भंडार” खोले जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा एफएमसीजी उत्पादों के एग्रीगेटर्स एवं उत्पादकों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में 3 फरवरी को प्रातः 11.30 बजे निगम मुख्यालय, जयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पादक और एग्रीगेटर्स भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित दरों पर उपलब्ध कराए जा सकें।

निगम ने सभी एफएमसीजी एग्रीगेटर्स एवं उत्पादकों से अधिक से अधिक संख्या में बैठक में भाग लेने का आह्वान किया है। योजना के माध्यम से आमजन को दैनिक उपयोग की वस्तुएं एक ही स्थान पर सुलभ होंगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। अधिक जानकारी के लिए निगम मुख्यालय के दूरभाष नंबर 0141-2744484 पर संपर्क किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Good News: अब जमीन के सारे काम मोबाइल पर, लॉन्च हुआ ‘अपना खाता’ ऐप, जानें ये मिलेंगी प्रमुख जानकारियां
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 04:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Annapurna Bhandar: राजस्थान में 5,000 राशन दुकानों पर खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार सस्ती दरों पर मिलेगा रोजमर्रा का सामान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेल बढ़ाते हैं अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास : कुलगुरु चौहान

जयपुर

Gold Silver Price: सोने-चांदी के बढ़ते भावों के बीच पुराने गहनों की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ी खबर, बढ़ रही टेंशन

Gold-Silver-Price
जयपुर

PRN नॉर्थ में विकास कार्य न होने से लोग नाराज, जेडीए के खिलाफ जन जागरण अभियान कल से

जयपुर

राजस्थान विधानसभा बजट सत्र : अभिभाषण में राज्यपाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोले- 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी

Haribhau Bagde
जयपुर

Good News: अब जमीन के सारे काम मोबाइल पर, लॉन्च हुआ ‘अपना खाता’ ऐप, जानें ये मिलेंगी प्रमुख जानकारियां

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.