Annapurna Bhandar: राजस्थान में 5,000 राशन दुकानों पर खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार सस्ती दरों पर मिलेगा रोजमर्रा का सामान

उचित मूल्य की दुकान, फोटो- मेटा AI
Food Supply Department: जयपुर. राजस्थान में अल्प आय वर्ग के परिवारों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 5 हजार उचित मूल्य दुकानों पर “अन्नपूर्णा भंडार” खोले जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा एफएमसीजी उत्पादों के एग्रीगेटर्स एवं उत्पादकों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में 3 फरवरी को प्रातः 11.30 बजे निगम मुख्यालय, जयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पादक और एग्रीगेटर्स भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित दरों पर उपलब्ध कराए जा सकें।
निगम ने सभी एफएमसीजी एग्रीगेटर्स एवं उत्पादकों से अधिक से अधिक संख्या में बैठक में भाग लेने का आह्वान किया है। योजना के माध्यम से आमजन को दैनिक उपयोग की वस्तुएं एक ही स्थान पर सुलभ होंगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। अधिक जानकारी के लिए निगम मुख्यालय के दूरभाष नंबर 0141-2744484 पर संपर्क किया जा सकता है।
