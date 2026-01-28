Annapurna Bhandar: राजस्थान में 5,000 राशन दुकानों पर खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार सस्ती दरों पर मिलेगा रोजमर्रा का सामान

Food Supply Department: जयपुर. राजस्थान में अल्प आय वर्ग के परिवारों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 5 हजार उचित मूल्य दुकानों पर “अन्नपूर्णा भंडार” खोले जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा एफएमसीजी उत्पादों के एग्रीगेटर्स एवं उत्पादकों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।