जयपुर

Good News: अब जमीन के सारे काम मोबाइल पर, लॉन्च हुआ ‘अपना खाता’ ऐप, जानें ये मिलेंगी प्रमुख जानकारियां

Digital Governance India: लाइन में लगने की टेंशन खत्म, एक ऐप से मिलेगा नामांतरण से नक्शा तक। डिजिटल राजस्थान की बड़ी पहल, ‘अपना खाता’ ऐप से बदलेगा जमीन रिकॉर्ड सिस्टम।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 28, 2026

Apna Khata App: जयपुर। अब जमीन से जुड़े जरूरी कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीणा ने ‘अपना खाता’ मोबाइल ऐप का लोकार्पण कर आमजन को बड़ी डिजिटल सुविधा की सौगात दी। शासन सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल फोन पर ही राजस्व विभाग की अनेक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का समय, ऊर्जा और पैसा बचेगा।

‘अपना खाता’ ऐप के जरिए नामांतरण, सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, विभिन्न प्रकार की नकलें, जमाबंदी और मानचित्र संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। इसके साथ ही आवेदनों की स्थिति, गैर-राजकीय प्रतिबंधित भूमि की रिपोर्ट, विभागीय परिपत्र और गिरदावरी से जुड़ी सेवाएं भी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगी। इसका सीधा फायदा किसानों, जमीन मालिकों, निवेशकों और आम नागरिकों को मिलेगा, जिन्हें अक्सर छोटी जानकारी के लिए भी कार्यालयों में लंबी कतारों में लगना पड़ता था।

कार्यक्रम के दौरान प्रदेशभर के विधायकों के साथ सहभागिता बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें राजस्व विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। विधायकों ने अपने क्षेत्रों से जुड़े जनहित के मुद्दे और सुझाव साझा किए। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मामलों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण किया जाए, ताकि जनता को समय पर राहत मिल सके।

मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राजस्व सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। ‘अपना खाता’ ऐप इसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो नागरिकों को जागरूक बनाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर डिजिटल सेवाओं से जोड़ता है। अब स्मार्टफोन ही बनेगा आपकी जमीन से जुड़ी हर जानकारी की चाबी।

“अपना खाता” मोबाइल ऐप से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों और उनके उपयोग

क्रमांकसेवा / जानकारीक्या काम आता हैआमजन को लाभ
1नामांतरण (Mutation)जमीन मालिकाना हक में बदलाव दर्ज करनाखरीद-फरोख्त के बाद रिकॉर्ड तुरंत अपडेट
2सीमाज्ञानखेत / प्लॉट की सही सीमा की जानकारीविवाद से बचाव, सही माप सुनिश्चित
3सहमति विभाजनसंयुक्त भूमि का बंटवारापरिवारिक विवाद में कमी
4जमाबंदी नकलभूमि रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिबैंक लोन, कानूनी काम में उपयोग
5मानचित्र जानकारीजमीन का नक्शा देखनाप्लानिंग और निर्माण में सुविधा
6आवेदन स्थितिलगाए गए आवेदन की प्रगति ट्रैक करनाबार-बार ऑफिस जाने से मुक्ति
7गैर-राजकीय प्रतिबंधित भूमि रिपोर्टविवादित या प्रतिबंधित भूमि की पहचानसुरक्षित निवेश में मदद
8विभागीय परिपत्रनए नियम और आदेशअपडेट जानकारी समय पर मिले
9गिरदावरी विवरणफसल और खेती की जानकारीकिसान योजनाओं में लाभ
10विभिन्न प्रकार की नकलेंरिकॉर्ड की डिजिटल कॉपीदस्तावेज तुरंत उपलब्ध

