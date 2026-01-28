Good News: अब जमीन के सारे काम मोबाइल पर, लॉन्च हुआ ‘अपना खाता’ ऐप, जानें ये मिलेंगी प्रमुख जानकारियां

Apna Khata App: जयपुर। अब जमीन से जुड़े जरूरी कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीणा ने ‘अपना खाता’ मोबाइल ऐप का लोकार्पण कर आमजन को बड़ी डिजिटल सुविधा की सौगात दी। शासन सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल फोन पर ही राजस्व विभाग की अनेक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का समय, ऊर्जा और पैसा बचेगा।