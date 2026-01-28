Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, 31 जनवरी और 1 फरवरी को हल्की बारिश के आसार

Rajasthan Weather: जयपुर. मौसम विभाग के अनुसार जनवरी माह के अंतिम दिनों और फरवरी की शुरुआत में प्रदेश के मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 30 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करना शुरू करेगा, जिसका असर 31 जनवरी और 1 फरवरी को राजस्थान के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों में दिखाई देने की संभावना है।
इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं बादल छाए रहने, मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे दिन के तापमान में मामूली गिरावट और वातावरण में नमी बढ़ने की संभावना है।
हालांकि इससे पहले 28 से 30 जनवरी तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तेज उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।
29 और 30 जनवरी की सुबह कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जिससे यातायात पर असर पड़ सकता है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 31 जनवरी और 1 फरवरी को बादल और हल्की वर्षा का दौर बन सकता है, जिससे ठंड का असर थोड़ा बढ़ेगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग