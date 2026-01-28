Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, 31 जनवरी और 1 फरवरी को हल्की बारिश के आसार

इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं बादल छाए रहने, मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे दिन के तापमान में मामूली गिरावट और वातावरण में नमी बढ़ने की संभावना है।

हालांकि इससे पहले 28 से 30 जनवरी तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तेज उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।