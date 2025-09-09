32 करोड़ की सौगात: जयपुर में तैयार हुआ सेमी हाईस्पीड ट्रेन का डिपो, जानें क्या-क्या है खास ?

यह डिपो आकार और तकनीक, दोनों ही लिहाज से खास है। 554.5 मीटर लंबा और 18.91 मीटर चौड़ा यह शेड इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह ओएचई (ओवरहेड इक्विपमेंट) का पूरा भार वहन कर सके। यहां पर तीन पिट लाइन और एक स्टेबलिंग लाइन की सुविधा उपलब्ध है। यह पूरी तरह ब्राउनफील्ड परियोजना थी, जिसे महज दो साल में पूरा कर लिया गया। 30 अगस्त को इस पर काम समाप्त हुआ और अब यह उपयोग के लिए तैयार है।