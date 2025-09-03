राजस्थान: जमीन पर उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ 324 किमी रेलवे ट्रैक, अब फुल रफ्तार से दौडेंगी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें

भारतीय रेलवे हर साल सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश करता है। कवच ऐसी कई पहलों में से एक है जो ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। रेलवे अगले 6 वर्षों के भीतर देशभर के विभिन्न रेल मार्गों पर कवच 4.0 को स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। -सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, कोटा