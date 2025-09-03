कृत्रिम बरसात को लेकर बड़ी खबर: रामगढ़ डैम पर आज फिर पहुंची वैज्ञानिकों की टीम, उड़ाए गए ड्रोन



इससे पहले भी राजस्थान में वर्षा बढ़ाने के लिए कई बार क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग किया जा चुका है। साल 2022 और 2023 के मानसून में एक्सल-1 इंक की टीम ने जयपुर और आसपास के जिलों में सफलतापूर्वक ड्रोन और हवाई जहाज के माध्यम से बादलों में रासायनिक तत्व मिलाकर वर्षा बढ़ाने का प्रयास किया था। उस दौरान कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, जिससे कृषि और जलभराव में मदद मिली थी।