Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

कृत्रिम बरसात को लेकर बड़ी खबर: रामगढ़ डैम पर आज फिर पहुंची वैज्ञानिकों की टीम, उड़ाए गए ड्रोन

Artificial rain: रामगढ़ डैम पर कृत्रिम बारिश करवाने के लिए एक्सल-1 इंक के वैज्ञानिकों की टीम पहुंची है। मौसम वैज्ञानिक शशांक तामन के नेतृत्व में टीम ने कृत्रिम बारिश करवाने के लिए ड्रोन उड़ाए हैं।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 03, 2025

Artificial rain
Play video
Photo- Meta AI

Artificial rain: जयपुर: राजधानी जयपुर में बुधवार सुबह रामगढ़ डैम पर कृत्रिम बारिश करवाने के लिए एक्सल-1 इंक की वैज्ञानिकों की टीम पहुंची है। मौसम वैज्ञानिक शशांक तामन के नेतृत्व में आई यह टीम आज डैम क्षेत्र में ड्रोन उड़ाकर बादलों में रासायनिक तत्व मिलाने की प्रक्रिया करेगी, जिससे वर्षा को प्रोत्साहित किया जा सके।


रामगढ़ डैम और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ हफ्तों में बारिश की कमी रही है। मानसून के सक्रिय होने के बावजूद जिले के जलस्रोत अपेक्षाकृत सूखे रहे हैं, जिससे सिंचाई और जलापूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में कृत्रिम बारिश की पहल से किसानों और स्थानीय नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में पहला कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफल, रामगढ़ बांध इलाके में उड़ाए गए 2 ड्रोन… 40 मिनट बरसे बादल
जयपुर
Artificial Rain


जयपुर में पहला कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफल

जयपुर के रामगढ़ बांध पर ड्रोन से कृत्रिम बारिश का पहला प्रयास सफल रहा। सोमवार को कंपनी ने हाइड्रोट्रेस प्लेटफ़ॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑपरेशन सुबह 6.30 बजे से 11.30 बजे तक चला, जिससे रामगढ़ बांध क्षेत्र में 40 मिनट में 0.8 एमएम बारिश हुई।

रामगढ़ में एक निजी कंपनी ने हाइड्रोट्रेस (एआई-संचालित प्लेटफ़ॉर्म) का उपयोग करते हुए पहला सफल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन संपन्न किया। इस पायलट प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, जिन्हें हाइड्रोट्रेस के उन्नत जलवायु विज्ञान और एआई-आधारित सीडिंग मॉड्यूल के साथ जोड़ा गया। यह स्वदेशी नवाचार और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के बीच सामंजस्य को दर्शाता है।


पहले भी हुआ है प्रयास


इससे पहले भी राजस्थान में वर्षा बढ़ाने के लिए कई बार क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग किया जा चुका है। साल 2022 और 2023 के मानसून में एक्सल-1 इंक की टीम ने जयपुर और आसपास के जिलों में सफलतापूर्वक ड्रोन और हवाई जहाज के माध्यम से बादलों में रासायनिक तत्व मिलाकर वर्षा बढ़ाने का प्रयास किया था। उस दौरान कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, जिससे कृषि और जलभराव में मदद मिली थी।


रामगढ़ डैम पर आज के अभियान में हाई-टेक ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जो विशेष रासायनिक मिश्रण को बादलों में फैलाकर वर्षा को बढ़ावा देगा। मौसम विभाग ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे डैम और आसपास के क्षेत्र में मौसम संबंधी गतिविधियों के दौरान सावधानी बरतें।

ये भी पढ़ें

Today Weather: आज 21 जिलों में IMD का अलर्ट, अति भारी बारिश की चेतावनी जारी, जानें राजस्थान में 3-4-5 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
जयपुर
heavy rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 11:50 am

Published on:

03 Sept 2025 10:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कृत्रिम बरसात को लेकर बड़ी खबर: रामगढ़ डैम पर आज फिर पहुंची वैज्ञानिकों की टीम, उड़ाए गए ड्रोन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट