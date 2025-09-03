Today Weather: आज 21 जिलों में IMD का अलर्ट, अति भारी बारिश की चेतावनी जारी, जानें राजस्थान में 3-4-5 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Rain: राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी भागों के करीब 21 जिलों में तीन सितंबर से पुनः भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी ऐसे में 4 सितंबर को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं 5 सितंबर को कोटा, उदयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश होने की संभावना है।