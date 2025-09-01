जयपुर में पहला कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफल, रामगढ़ बांध इलाके में उड़ाए गए 2 ड्रोन… 40 मिनट बरसे बादल

सीडिंग के बाद विश्लेषण से बादलों की माइक्रोफिज़िक्स में वृद्धि की पुष्टि हुई। बूंदों का आकार और सांद्रता बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा की शुरुआत हुई। अनुमानित वर्षा 0.6 मिमी थी, जबकि वास्तविक माप ~0.8 मिमी रहा, जो सकारात्मक सीडिंग प्रभाव को दर्शाता है। यह सफलता बताती है कि मेक इन इंडिया ड्रोन, जब हाइड्रोट्रेस की एआई क्षमता से सशक्त होते हैं तो जल वृद्धि में ठोस परिणाम दे सकते हैं। भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा रणनीति को सहयोग प्रदान कर सकते हैं।