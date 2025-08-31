Rajasthan Rain: 1-2-3-4 सितंबर को IMD का अलर्ट, इन जिलों में ‘ताबड़तोड़’ की आशंका; कल 4 जिलों में भारी बारिश!

रविवार को राज्य में सबसे अधिक बारिश जालोर में साढ़े छह मिलीमीटर दर्ज हुई। झालावाड़ के रायपुर में साढ़े पांच और करौली के टोड़ाभीम में चार इंच बारिश हुई। राजधानी जयपुर में बीते एक दिन में करीब तीन इंच बारिश हुई। जयपुर में ही एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। उधर, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर संभाग में रविवार को कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश हुई।