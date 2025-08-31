Rajasthan Rain: 1-2-3-4 सितंबर को IMD का अलर्ट, इन जिलों में ‘ताबड़तोड़’ की आशंका; कल 4 जिलों में भारी बारिश!

Rajasthan Weather News: राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केन्द्र ने इसकी संभावना जताई है। मौसम केन्द्र के अनुसार एक परिसंचरण तंत्र उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। मानसून ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थिति से होकर गुजर रही है। इसके असर से सितंबर माह में राजस्थान के अधिकांश भागों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।
रविवार को राज्य में सबसे अधिक बारिश जालोर में साढ़े छह मिलीमीटर दर्ज हुई। झालावाड़ के रायपुर में साढ़े पांच और करौली के टोड़ाभीम में चार इंच बारिश हुई। राजधानी जयपुर में बीते एक दिन में करीब तीन इंच बारिश हुई। जयपुर में ही एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। उधर, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर संभाग में रविवार को कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश हुई।
दौसा जिले के कई इलाकों में रविवार को झमाझम बारिश हुई। आस्था का केन्द्र पपलाज माता रोड पर कुटक्या मोड़ के पास बारिश के बाद पहाड़ों से आए पानी से 2 घंटे तक मार्ग बाधित रहा। इससे मेले के अवसर पर गुजर रही पदयात्राएं और वाहनों का आवागमन थम गया। दोनों तरफ सैकड़ों श्रद्धालु अटक गए। इस दौरान एक युवक बह गया, जिसे कुछ देर बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
मौसम विभाग के अनुसार, 1 सितंबर को अलवर,झुंझुनूं, खेरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी है। जबकि अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, जालौर, नागौर, पाली में मध्यम से हल्की बारिश की संभावना जताई है।
वहीं, 2 सितंबर को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक जिलों में मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है।
3 सितंबर को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, खेरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, कोटा, राजसमंद, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर में मध्यम से हल्की बारिश होने की आशंका है।
4 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर