यात्री वाहनों में लगेज कैरियर को लेकर बढ़ा विवाद, वाहन संचालक और परिवहन विभाग आमने-सामने

बस संचालकों ने हड़ताल करने का निर्णय वापस लिया
राज्य में यात्री वाहनों पर लगाए जाने वाले लगेज कैरियर को लेकर विवाद गहरा रहा है। बस-टैक्सी वाहन संचालक और परिवहन विभाग आमने-सामने हो गए हैं। बस-टैक्सी संचालकों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय वापस ले लिया है। अब संचालक विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में कोर्ट चले गए हैं। संचालकों ने कहा है कि अगर एक जनवरी के बाद भी कार्रवाई शुरू की तो पूरे राजस्थान में चक्काजाम करेंगे। इधर, परिवहन विभाग भी यात्री वाहनों पर लगे लगेज कैरियर को अवैध बताकर हटाने और चालान करने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। विभाग का तर्क है कि वाहनों में लगेज कैरियर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन है वहीं, इससे सड़क हादसे हो रहे हैं।
बस ऑपरेट एसोसिशन राजस्थान अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने कहा है कि विभाग का ही एक नोटिफिकेशन है जिसमें बस के अंदर एक यात्री को 45 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है। ऐसे में बस के यात्री बस में अपने साथ इतना सामान नहीं रख सकते। डिग्गी बढ़ाने पर विभाग की ओर से ओवरहैंग का चालान किया जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि विभाग ने कार्रवाई शुरू करने से पहले किसी भी एसोिएशन के साथ वार्ता नहीं की, न ही संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। चेतावनी है कि अगर एक जनवरी के बाद बसों पर कार्रवाई की गई तो पूरे राजस्थान में चक्काजाम किया जाएगा।
विभाग का तर्क है कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 5.24 के तहत किसी भी यात्री वाहन के रूफ टॉप पर लगेज कैरियर नहीं लग सकता। ऐसे में प्रदेशभर में सख्ती शुरू की गई है। वाहनों पर लगेज कैरियर लगने से वाहन अनबैलेंस होती है, इससे सड़क हादसे हो रहे हैं। विभाग ने 31 दिसंबर के बाद लगेज कैरियर लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसी भी वाहन निर्माता की ओर से लगेज कैरियर नहीं लगाए जा रहे हैं। बाद में मॉडिफाई कराए जाते हैं। यह मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है।
परिवहन विभाग की सख्ती के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी सभी बसों से लगेज कैरियर को हटा दिया है। इतना ही नहीं, डिपो प्रबंधकों की ओर से सभी बसों से लगेज कैरियर हटाए जाने का सर्टिफिकेट दिया है। गौरतलब है कि निजी बसों और टैक्सी पर कार्रवाई के बाद रोडवेज बसों में लगे लगेज कैरियर पर सवाल उठे थे। इसके बाद रोडवेज बसों से भी लगेज कैरियर हटाए गए हैं।
