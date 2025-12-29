यात्री वाहनों में लगेज कैरियर को लेकर बढ़ा विवाद, वाहन संचालक और परिवहन विभाग आमने-सामने

राज्य में यात्री वाहनों पर लगाए जाने वाले लगेज कैरियर को लेकर विवाद गहरा रहा है। बस-टैक्सी वाहन संचालक और परिवहन विभाग आमने-सामने हो गए हैं। बस-टैक्सी संचालकों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय वापस ले लिया है। अब संचालक विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में कोर्ट चले गए हैं। संचालकों ने कहा है कि अगर एक जनवरी के बाद भी कार्रवाई शुरू की तो पूरे राजस्थान में चक्काजाम करेंगे। इधर, परिवहन विभाग भी यात्री वाहनों पर लगे लगेज कैरियर को अवैध बताकर हटाने और चालान करने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। विभाग का तर्क है कि वाहनों में लगेज कैरियर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन है वहीं, इससे सड़क हादसे हो रहे हैं।