चेतावनी… राजस्थान में फिर ‘मूसलाधार बारिश’ का अलर्ट, इन 8 जिलों में अगले 3 घंटे में जमकर बरसेगा मानसून!

Rajasthan Rain: राजस्थान में मानसून विदाई (Rajasthan Monsoon) से पहले जमकर बरस रहा है। आज उड़ीसा तट से सटे बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र (WML) बना हुआ है। जिसके आगामी 24 घंटों में धीरे-धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में 27-28 अगस्त को राज्य के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 29-30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।