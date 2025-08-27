Patrika LogoSwitch to English

चेतावनी… राजस्थान में फिर ‘मूसलाधार बारिश’ का अलर्ट, इन 8 जिलों में अगले 3 घंटे में जमकर बरसेगा मानसून!

आज उड़ीसा तट से सटे बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र (WML) बना हुआ है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 27, 2025

heavy rain in rajasthan
Photo- Patrika Network

Rajasthan Rain: राजस्थान में मानसून विदाई (Rajasthan Monsoon) से पहले जमकर बरस रहा है। आज उड़ीसा तट से सटे बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र (WML) बना हुआ है। जिसके आगामी 24 घंटों में धीरे-धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में 27-28 अगस्त को राज्य के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 29-30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग (IMD Alert) ने जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका है।

ये भी पढ़ें

IMD Forecast: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, 29, 30 व 31 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी
जयपुर
IMD Alert

इन जिलों में डबल अलर्ट जारी

मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 60 मिनट में सवाईमाधोपुर, करौली, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने व एक दो दौर भारी वर्षा (Heavy Rain in Rajasthan) के होने की संभावना है। आकाशीय बिजली, तेज सतही हवा (अपेक्षित हवा की गति 30-40Kmph) आने की संभावना है।

वहीं, IMD ने दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, प्रतापगढ़ जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज़ हवा (20-30 kmph) की संभावना है।

बांसवाड़ा में हुई सर्वाधिक बारिश

विभाग ने पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं-कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई। बांसवाड़ा जिले में अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा भंगड़ा बांसवाड़ा में 224 मिलीमीटर दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

जयपुर की ‘लाइफलाइन’ के फिर 4 गेट खोले, 3 बार ईसरदा व एक बार बीसलपुर बांध भर जाए… उतना पानी व्यर्थ बहा
जयपुर
bisalpur dam

Updated on:

27 Aug 2025 05:55 pm

Published on:

27 Aug 2025 05:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / चेतावनी… राजस्थान में फिर ‘मूसलाधार बारिश’ का अलर्ट, इन 8 जिलों में अगले 3 घंटे में जमकर बरसेगा मानसून!

