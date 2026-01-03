Jaipur: जयपुर में वरिष्ठ वकील की एक पोस्ट से अफसरों में मची खलबली, बन गया बड़े भाई का डेथ सर्टिफिकेट

जयपुर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और भाजपा सरकारों में अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके वरिष्ठ वकील कैलाश नाथ भट्ट ने एक पोस्ट के जरिए सरकारी सिस्टम की कलई खोल दी। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपने बड़े भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करने की पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि जब मेरी यह हालत है तो आम जन के साथ तो क्या हो रहा होगा? भट्ट की इस पोस्ट से अफसरों में खलबली मच गई और पोस्ट डालने के मात्र छह घंटे के भीतर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया।