Saras Ghee Price: सरस घी के 20 रुपए दाम बढ़े, अब 300 रुपए महंगा मिलेगा 15 किलोग्राम का टिन

जयपुर: राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने बीती रात एक आदेश जारी करके नए साल पर सरस घी (15 किलो का टिन) महंगा कर दिया। फेडरेशन ने प्रदेश में सरस घी के दामों में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी। आदेश के बाद आज यानी 2 जनवरी से बाजार में 15 किलोग्राम का टिन (सामान्य) पैक 9045 रुपए की जगह 9345 रुपए में मिल रहा है।
RCDF के आदेश के बाद प्रदेश में डेयरी या अन्य जगहों पर मिलने वाला सरस घी अब 300 की बढ़ोतरी के साथ मिल रहा है। इसी तरह 15 किलोग्राम का टिन घी (गाय) पैक जो कल तक बाजार में 9330 रुपए में मिलता था, वह आज बाजार में 9630 रुपए में मिल रहा है। हालांकि, इस आदेश का असर एक किलो के पैक पर नहीं पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने आमजन को राहत देने के उद्देश्य से पिछले साल 22 सितंबर को दुग्ध उत्पादों (घी, पनीर, अन्य) पर जीएसटी की दरों में कमी की थी। इसके तहत घी पर लगने वाली जीएसटी दरों को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया था। इससे घी की कीमतों में करीब 37 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती हुई थी। लेकिन अब RCDF के आदेश के बाद घी के दामों में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो गई है।
15 किलोग्राम टिन पैक पर पिछले साल अगस्त के महीने में बढ़ाए थे। इस बढ़ोतरी में 15 किलो के अलावा 1 लीटर और 5 लीटर के पैक में भी 20 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी की गई थी। घी में 2 जनवरी 2026 को की गई बढ़ोतरी में एक लीटर पैक पर कोई असर नहीं होगा। वर्तमान में 1 लीटर घी (सामान्य) 551 रुपए में मिलेगा। जबकि एक लीटर गाय का घी 570 रुपए की दर से ही उपलब्ध होगा।
