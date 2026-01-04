Results Update: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहिहत चार बड़ी भर्तियों के परिणाम जल्द, चयन बोर्ड ने संभावित तिथियां की घोषित

जयपुर। समान पात्रता परीक्षा (CET) के प्रारूप में बदलाव पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विचार कर रहा है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार CET को आरएएस की तर्ज पर प्रारंभिक (प्री) और मुख्य (मेंस) परीक्षा प्रणाली में लागू किए जाने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक CET के नए प्रारूप पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक नई CET परीक्षा के आयोजन की कोई संभावना नहीं है। इस फैसले से अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रणाली को लेकर स्पष्टता मिलेगी और भविष्य में चयन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाया जा सकेगा।