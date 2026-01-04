Results Update: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहिहत चार बड़ी भर्तियों के परिणाम जल्द, चयन बोर्ड ने संभावित तिथियां की घोषित

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (फोटो-पत्रिका)
RSSB: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लंबे इंतजार को देखते हुए चार बड़ी भर्ती परीक्षाओं के परिणामों की संभावित तिथियां घोषित कर दी हैं। बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार कंडक्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षाओं के प्री-डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (प्री-डीवी) परिणाम 13 से 23 जनवरी के बीच जारी किए जाने का प्रयास किया जाएगा।
बोर्ड अधिकारियों के अनुसार सभी परीक्षाओं के परिणाम तय समय सीमा में जारी करने के लिए मूल्यांकन और तकनीकी प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं। अभ्यर्थियों को पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के तहत आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। परिणाम जारी होने के बाद संबंधित भर्तियों के अगले चरणों की विस्तृत सूचना भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें। परिणामों की संभावित तिथियां घोषित होने से लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और अब वे आगे की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
जयपुर। समान पात्रता परीक्षा (CET) के प्रारूप में बदलाव पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विचार कर रहा है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार CET को आरएएस की तर्ज पर प्रारंभिक (प्री) और मुख्य (मेंस) परीक्षा प्रणाली में लागू किए जाने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक CET के नए प्रारूप पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक नई CET परीक्षा के आयोजन की कोई संभावना नहीं है। इस फैसले से अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रणाली को लेकर स्पष्टता मिलेगी और भविष्य में चयन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
