Consumer Services: नए साल में उपभोक्ता सेवाओं पर जयपुर डिस्कॉम का जोर, कृषि श्रेणी को भी बनाएंगे डिफेक्टिव मीटरमुक्त

Power Distribution: जयपुर. नए वर्ष में जयपुर विद्युत वितरण निगम उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं देने की दिशा में बड़े कदम उठाने जा रहा है। डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने कहा कि वर्ष 2026 में निगम का मुख्य फोकस बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने, उपभोक्ता सेवाओं में सुधार, बिजली छीजत रोकने, आरडीएसएस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और शत-प्रतिशत राजस्व वसूली पर रहेगा। उन्होंने बताया कि गैर कृषि श्रेणी में सभी डिफेक्टिव मीटर बदलकर जयपुर डिस्कॉम ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।