Consumer Services: नए साल में उपभोक्ता सेवाओं पर जयपुर डिस्कॉम का जोर, कृषि श्रेणी को भी बनाएंगे डिफेक्टिव मीटरमुक्त

Power Distribution: जयपुर. नए वर्ष में जयपुर विद्युत वितरण निगम उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं देने की दिशा में बड़े कदम उठाने जा रहा है। डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने कहा कि वर्ष 2026 में निगम का मुख्य फोकस बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने, उपभोक्ता सेवाओं में सुधार, बिजली छीजत रोकने, आरडीएसएस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और शत-प्रतिशत राजस्व वसूली पर रहेगा। उन्होंने बताया कि गैर कृषि श्रेणी में सभी डिफेक्टिव मीटर बदलकर जयपुर डिस्कॉम ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
डोगरा ने कहा कि अब अगला लक्ष्य कृषि श्रेणी में भी डिफेक्टिव मीटरमुक्त व्यवस्था लागू करना है, जिससे सभी उपभोक्ताओं को वास्तविक बिजली उपभोग के आधार पर बिलिंग सुनिश्चित की जा सके। इससे न केवल उपभोक्ताओं को सही बिल मिलेगा, बल्कि निगम की राजस्व स्थिति भी मजबूत होगी।
विद्युत भवन में तीनों विद्युत वितरण निगमों के अभियंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इस सफलता को पूरी टीम का परिणाम बताया। अधीक्षण अभियंता से लेकर मीटर रीडर और फील्ड स्टाफ तक सभी के योगदान की सराहना की गई। चेयरमैन ने कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन मिले, मीटर बदलने में देरी न हो, ट्रिपिंग न्यूनतम रहे और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो, यही निगम की प्राथमिकता है। नए साल में जयपुर डिस्कॉम उपभोक्ता संतुष्टि को केंद्र में रखकर काम करेगा।
