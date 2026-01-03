3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Consumer Services: नए साल में उपभोक्ता सेवाओं पर जयपुर डिस्कॉम का जोर, कृषि श्रेणी को भी बनाएंगे डिफेक्टिव मीटरमुक्त

Electricity Reforms: गैर कृषि श्रेणी में बड़ी उपलब्धि के बाद अगला लक्ष्य तय, आरडीएसएस और राजस्व सुधार पर फोकस, बेहतर बिजली आपूर्ति और तेज सेवा का वादा, 2026 में उपभोक्ता संतुष्टि होगी प्राथमिकता।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 03, 2026

Power Distribution: जयपुर. नए वर्ष में जयपुर विद्युत वितरण निगम उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं देने की दिशा में बड़े कदम उठाने जा रहा है। डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने कहा कि वर्ष 2026 में निगम का मुख्य फोकस बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने, उपभोक्ता सेवाओं में सुधार, बिजली छीजत रोकने, आरडीएसएस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और शत-प्रतिशत राजस्व वसूली पर रहेगा। उन्होंने बताया कि गैर कृषि श्रेणी में सभी डिफेक्टिव मीटर बदलकर जयपुर डिस्कॉम ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

डोगरा ने कहा कि अब अगला लक्ष्य कृषि श्रेणी में भी डिफेक्टिव मीटरमुक्त व्यवस्था लागू करना है, जिससे सभी उपभोक्ताओं को वास्तविक बिजली उपभोग के आधार पर बिलिंग सुनिश्चित की जा सके। इससे न केवल उपभोक्ताओं को सही बिल मिलेगा, बल्कि निगम की राजस्व स्थिति भी मजबूत होगी।

विद्युत भवन में तीनों विद्युत वितरण निगमों के अभियंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इस सफलता को पूरी टीम का परिणाम बताया। अधीक्षण अभियंता से लेकर मीटर रीडर और फील्ड स्टाफ तक सभी के योगदान की सराहना की गई। चेयरमैन ने कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन मिले, मीटर बदलने में देरी न हो, ट्रिपिंग न्यूनतम रहे और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो, यही निगम की प्राथमिकता है। नए साल में जयपुर डिस्कॉम उपभोक्ता संतुष्टि को केंद्र में रखकर काम करेगा।

ये भी पढ़ें

Cold Wave: राजस्थान में मौसम का अलर्ट: जानें 2,3, व 4 जनवरी को कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 03:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Consumer Services: नए साल में उपभोक्ता सेवाओं पर जयपुर डिस्कॉम का जोर, कृषि श्रेणी को भी बनाएंगे डिफेक्टिव मीटरमुक्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

AI डेटा सेंटर्स को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी, पृथ्वी का कूलिंग क्राइसिस होगा खत्म

photo source: notebooklm
जयपुर

Cold Wave: राजस्थान में अगले 48 घंटे सर्दी का रहेगा कहर, कोहरा और शीतलहर से बढ़ेगी ठिठुरन

जयपुर

Rajasthan Green Credit Policy : गुड न्यूज, राजस्थान में ‘ग्रीन क्रेडिट नीति’ लागू, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

Good News Rajasthan implements Green Credit policy find out how you can benefit
जयपुर

जयपुर में आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, महल रोड पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध; पतंगबाजी पर भी रोक

Army-Day-parade
जयपुर

संपादकीय : सुंदरता नहीं, जनस्वास्थ्य हो शहरों की प्राथमिकता

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.