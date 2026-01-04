4 जनवरी 2026,

जयपुर

जयपुर

पंचायत पुनर्गठन ने बदली विराटनगर की सियासी दिशा, पहली बार चुनेंगे 3 प्रधान; 45 पंचायतों में बनेंगे 373 वार्ड पंच

Panchayat Election Rajasthan: विराटनगर विधानसभा में मैड़ कुंडला के नई पंचायत समिति बनने से अब तीन पंचायत समिति हो गई।

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 04, 2026

panchayat election rajasthan

File Photo Patrika

Panchayat Election Rajasthan: राजस्थान सरकार की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन व नवसृजन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों का पुनर्गठन किया गया है। विराटनगर विधानसभा में मैड़ कुंडला के नई पंचायत समिति बनने से अब तीन पंचायत समिति हो गई।

जिससे तीन प्रधान बनेंगे और वार्ड बढ़ने से कई नए चेहरों को अवसर मिलेगा। वार्डों के पुनर्गठन को लेकर प्रशासन ने आमजन से 6 जनवरी तक आपत्तियां मांगी है। विधानसभा क्षेत्र में अब तीन पंचायत समिति बनने से सियासी दिशा भी बदल गई। जिससे तीन प्रधान बनने के साथ कई नए चेहरों को भी राजनीति में आने का अवसर मिलेगा।

जिला परिषद के 8 वार्ड रहेंगे

कोटपूतली बहरोड़ जिला परिषद में कुल 27 वार्ड प्रस्तावित है। जिनमें से विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जिला परिषद के आठ वार्ड रहेंगे। इनमें पावटा पंचायत समिति क्षेत्र के अधीन चार, विराटनगर पंचायत समिति के दो और मैड़ कुंडला पंचायत समिति के दो जिला परिषद वार्ड शामिल किए हैं।

इससे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की तीनों पंचायत समितियों का जिला परिषद में प्रतिनिधित्व अहम होगा। साथ ही पंचायत समिति स्तर पर वार्ड पुनर्गठन में विराटनगर पंचायत समिति में 15, मैड़ कुंडला पंचायत समिति में 15 और पावटा पंचायत समिति में 19 वार्ड गठित किए है।

प्रतिनिधित्व का संतुलन बदलेगा

पुनर्गठन के अनुसार विराटनगर पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों में कुल 217 वार्ड प्रस्तावित किए गए है। नवसृजित मैड़ कुंडला पंचायत समिति की 18 ग्राम पंचायतों में 156 वार्ड गठित किए हैं। वार्डों की संख्या और सीमाओं में हुए परिवर्तन से प्रतिनिधित्व का संतुलन बदलेगा, जिसका सीधा प्रभाव आगामी पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों पर पड़ेगा।

मैड़ कुंडला पंचायत समिति

क्रमांकग्राम पंचायतवार्ड
1बडोदिया7
2भामोद9
3आमलोदा9
4तालवा7
5श्यामनगर7
6खेड़ा7
7बियावास7
8बीलवाड़ी7
9पूरावाला7
10पणदो-बरवाड़ा7
11मैड़23
12नवरंगपुरा11
13भोजेरा7
14जोधुला9
15श्यामपुरा7
16कल्याणपुरा7
17पालड़ी7
18तेवड़ी9

विराटनगर पंचायत समिति

क्रमांकग्राम पंचायतवार्ड
1लुहाकना खुर्द7
2ढाणी गैसकान7
3किशनपुरा7
4लुहाकना कला7
5केरली7
6गांधीनगर7
7छीतोली7
8देवली7
9आंतेला13
10पापड़ा7
11सोठाना7
12रामपुरा खुर्द7
13भाबरू17
14सीतापुर7
15कुहाड़ा9
16माहसिंह का बास7
17रघुनाथपुरा-लाखावाला7
18बनीपार्क7
19सूरजपुरा-बहादुरपुरा7
20बजरंगपुरा7
21जयसिंहपुरा9
22बागावास अहिरान9
23चतरपुरा9
24खातोलाई7
25जवानपुरा7
26गुर्जरपुरा ढाणी जोगियान9
27बागावास चौरासी9

Published on:

04 Jan 2026 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पंचायत पुनर्गठन ने बदली विराटनगर की सियासी दिशा, पहली बार चुनेंगे 3 प्रधान; 45 पंचायतों में बनेंगे 373 वार्ड पंच

