पंचायत पुनर्गठन ने बदली विराटनगर की सियासी दिशा, पहली बार चुनेंगे 3 प्रधान; 45 पंचायतों में बनेंगे 373 वार्ड पंच

Panchayat Election Rajasthan: राजस्थान सरकार की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन व नवसृजन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों का पुनर्गठन किया गया है। विराटनगर विधानसभा में मैड़ कुंडला के नई पंचायत समिति बनने से अब तीन पंचायत समिति हो गई।
जिससे तीन प्रधान बनेंगे और वार्ड बढ़ने से कई नए चेहरों को अवसर मिलेगा। वार्डों के पुनर्गठन को लेकर प्रशासन ने आमजन से 6 जनवरी तक आपत्तियां मांगी है। विधानसभा क्षेत्र में अब तीन पंचायत समिति बनने से सियासी दिशा भी बदल गई। जिससे तीन प्रधान बनने के साथ कई नए चेहरों को भी राजनीति में आने का अवसर मिलेगा।
कोटपूतली बहरोड़ जिला परिषद में कुल 27 वार्ड प्रस्तावित है। जिनमें से विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जिला परिषद के आठ वार्ड रहेंगे। इनमें पावटा पंचायत समिति क्षेत्र के अधीन चार, विराटनगर पंचायत समिति के दो और मैड़ कुंडला पंचायत समिति के दो जिला परिषद वार्ड शामिल किए हैं।
इससे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की तीनों पंचायत समितियों का जिला परिषद में प्रतिनिधित्व अहम होगा। साथ ही पंचायत समिति स्तर पर वार्ड पुनर्गठन में विराटनगर पंचायत समिति में 15, मैड़ कुंडला पंचायत समिति में 15 और पावटा पंचायत समिति में 19 वार्ड गठित किए है।
पुनर्गठन के अनुसार विराटनगर पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों में कुल 217 वार्ड प्रस्तावित किए गए है। नवसृजित मैड़ कुंडला पंचायत समिति की 18 ग्राम पंचायतों में 156 वार्ड गठित किए हैं। वार्डों की संख्या और सीमाओं में हुए परिवर्तन से प्रतिनिधित्व का संतुलन बदलेगा, जिसका सीधा प्रभाव आगामी पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों पर पड़ेगा।
|क्रमांक
|ग्राम पंचायत
|वार्ड
|1
|बडोदिया
|7
|2
|भामोद
|9
|3
|आमलोदा
|9
|4
|तालवा
|7
|5
|श्यामनगर
|7
|6
|खेड़ा
|7
|7
|बियावास
|7
|8
|बीलवाड़ी
|7
|9
|पूरावाला
|7
|10
|पणदो-बरवाड़ा
|7
|11
|मैड़
|23
|12
|नवरंगपुरा
|11
|13
|भोजेरा
|7
|14
|जोधुला
|9
|15
|श्यामपुरा
|7
|16
|कल्याणपुरा
|7
|17
|पालड़ी
|7
|18
|तेवड़ी
|9
|क्रमांक
|ग्राम पंचायत
|वार्ड
|1
|लुहाकना खुर्द
|7
|2
|ढाणी गैसकान
|7
|3
|किशनपुरा
|7
|4
|लुहाकना कला
|7
|5
|केरली
|7
|6
|गांधीनगर
|7
|7
|छीतोली
|7
|8
|देवली
|7
|9
|आंतेला
|13
|10
|पापड़ा
|7
|11
|सोठाना
|7
|12
|रामपुरा खुर्द
|7
|13
|भाबरू
|17
|14
|सीतापुर
|7
|15
|कुहाड़ा
|9
|16
|माहसिंह का बास
|7
|17
|रघुनाथपुरा-लाखावाला
|7
|18
|बनीपार्क
|7
|19
|सूरजपुरा-बहादुरपुरा
|7
|20
|बजरंगपुरा
|7
|21
|जयसिंहपुरा
|9
|22
|बागावास अहिरान
|9
|23
|चतरपुरा
|9
|24
|खातोलाई
|7
|25
|जवानपुरा
|7
|26
|गुर्जरपुरा ढाणी जोगियान
|9
|27
|बागावास चौरासी
|9
