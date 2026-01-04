देश में कोहरे से हवाई सेवाएं बाधित, यात्रियों को उड़ान स्थिति की जांच करने की सलाह

स्पाइसजेट ने मौसम संबंधी अपडेट जारी करते हुए कहा कि पटना, हैदराबाद और धर्मशाला में खराब मौसम के कारण सभी आगमन, प्रस्थान और कनेक्टिंग विमान सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपनी फ्लाइट की स्थिति पर नजर रखें।

विमानन कंपनियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे हवाई अड्डों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए कंपनी के वेबसाइटों के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें। उनका कहना है कि दृश्यता में सुधार होने के बाद उड़ान परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है।