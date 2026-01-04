देश में कोहरे से हवाई सेवाएं बाधित, यात्रियों को उड़ान स्थिति की जांच करने की सलाह

Fog in India: जयपुर/नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आज सुबह घने कोहरे एवं कम दृश्यता के कारण विमान सेवाएं प्रभावित हुईं, जिसके कारण कई उड़ानों में विलंब हुआ और हवाई परिचालन बाधित हुआ।
विमानन कंपनियों ने यात्रियों को हवाई अड्डों के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने की सलाह दी है क्योंकि उड़ानों में देरी, मार्ग परिवर्तन या रद्द होने की संभावना है। कई हवाई अड्डों पर कोहरा छाया हुआ है जिससे उड़ानों के समय एवं आवागमन पर असर पड़ा है।
इंडिगो ने यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि हैदराबाद में लंबे समय से छाए कोहरे के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है जिससे प्रस्थान एवं आगमन में थोड़ी देरी हो रही है।
एयरलाइन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इंदौर, रांची और उदयपुर जैसे शहरों में कम दृश्यता के कारण उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है। इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति इंडिगो की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जांच लें।
एयर इंडिया ने दिल्ली एवं हैदराबाद सहित उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में कोहरे के कारण इसी तरह की व्यवधानों की सूचना दी है और साथ यह भी कहा है कि असुविधा को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
एयर इंडिया ने अपनी 'फॉगकेयर' पहल की भी जानकारी दी जिसके अंतर्गत चुनिंदा उड़ानों के यात्रियों को पहले से ही अलर्ट प्राप्त होते हैं और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त राशि के उड़ान बदलने या पूर्ण धनवापसी की सुविधा प्रदान की जाती है।
स्पाइसजेट ने मौसम संबंधी अपडेट जारी करते हुए कहा कि पटना, हैदराबाद और धर्मशाला में खराब मौसम के कारण सभी आगमन, प्रस्थान और कनेक्टिंग विमान सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपनी फ्लाइट की स्थिति पर नजर रखें।
विमानन कंपनियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे हवाई अड्डों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए कंपनी के वेबसाइटों के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें। उनका कहना है कि दृश्यता में सुधार होने के बाद उड़ान परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है।
