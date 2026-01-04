4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

देश में कोहरे से हवाई सेवाएं बाधित, यात्रियों को उड़ान स्थिति की जांच करने की सलाह

Aviation Disruptions January 2026: विमानन कंपनियों ने यात्रियों को हवाई अड्डों के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने की सलाह दी है क्योंकि उड़ानों में देरी, मार्ग परिवर्तन या रद्द होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Jan 04, 2026

Fog in India: जयपुर/नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आज सुबह घने कोहरे एवं कम दृश्यता के कारण विमान सेवाएं प्रभावित हुईं, जिसके कारण कई उड़ानों में विलंब हुआ और हवाई परिचालन बाधित हुआ।

विमानन कंपनियों ने यात्रियों को हवाई अड्डों के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने की सलाह दी है क्योंकि उड़ानों में देरी, मार्ग परिवर्तन या रद्द होने की संभावना है। कई हवाई अड्डों पर कोहरा छाया हुआ है जिससे उड़ानों के समय एवं आवागमन पर असर पड़ा है।
इंडिगो ने यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि हैदराबाद में लंबे समय से छाए कोहरे के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है जिससे प्रस्थान एवं आगमन में थोड़ी देरी हो रही है।

उड़ानों के समय में हो सकता है बदलाव

एयरलाइन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इंदौर, रांची और उदयपुर जैसे शहरों में कम दृश्यता के कारण उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है। इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति इंडिगो की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जांच लें।
एयर इंडिया ने दिल्ली एवं हैदराबाद सहित उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में कोहरे के कारण इसी तरह की व्यवधानों की सूचना दी है और साथ यह भी कहा है कि असुविधा को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

'फॉगकेयर' से मिल रहा अलर्ट

एयर इंडिया ने अपनी 'फॉगकेयर' पहल की भी जानकारी दी जिसके अंतर्गत चुनिंदा उड़ानों के यात्रियों को पहले से ही अलर्ट प्राप्त होते हैं और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त राशि के उड़ान बदलने या पूर्ण धनवापसी की सुविधा प्रदान की जाती है।

स्पाइसजेट ने मौसम संबंधी अपडेट जारी करते हुए कहा कि पटना, हैदराबाद और धर्मशाला में खराब मौसम के कारण सभी आगमन, प्रस्थान और कनेक्टिंग विमान सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपनी फ्लाइट की स्थिति पर नजर रखें।
विमानन कंपनियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे हवाई अड्डों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए कंपनी के वेबसाइटों के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें। उनका कहना है कि दृश्यता में सुधार होने के बाद उड़ान परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

Cyber Fraud Alert : कुरियर वाला नहीं ये ठग का कॉल है, कभी भी कोड डायल करने की गलती न करें
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 02:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / देश में कोहरे से हवाई सेवाएं बाधित, यात्रियों को उड़ान स्थिति की जांच करने की सलाह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ashok Gehlot : बाड़मेर-बालोतरा जिलों की सीमाओं में फेरबदल से अशोक गहलोत नाराज, कहा- एक और ‘तुगलकी फरमान’

Ashok Gehlot is angry over Barmer and Balotra districts boundaries redrawing calling it another Tughlaqs decree
जयपुर

निगम ने नहीं सुनी… उठाया बीड़ा, निखरा बापू बाजार का हैरिटेज स्वरूप

जयपुर

पंचायत पुनर्गठन ने बदली विराटनगर की सियासी दिशा, पहली बार चुनेंगे 3 प्रधान; 45 पंचायतों में बनेंगे 373 वार्ड पंच

panchayat election rajasthan
जयपुर

Results Update: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहिहत चार बड़ी भर्तियों के परिणाम जल्द, चयन बोर्ड ने संभावित तिथियां की घोषित

RSSB Exam date
जयपुर

तलाक दिए बिना पत्नी ने कर ली दूसरी शादी, पहले पति पर किया दहेज केस, मांगे 75 लाख और जेवर…पति ने पलटा पासा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.