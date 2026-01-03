जयपुर के सांगानेर में विकास को मिलेगी रफ्तार : एलिवेटेड रोड, आरओबी और सेक्टर रोड पर जेडीसी के सख्त निर्देश

वंदे मातरम रोड बनेगी मॉडल रोड

वंदे मातरम रोड और भारत माता सर्किल पर अतिक्रमणों को लेकर जेडीसी ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट स्टे वाले मामलों में मजबूत पैरवी कर यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही वंदे मातरम रोड के दोनों ओर प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट, मीडियन और सर्किल का निरीक्षण किया गया। जेडीसी ने उद्यानिकी शाखा को दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों के रोड-साइड प्लांटेशन मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दिए। अगले सप्ताह अधिकारियों की टीम अन्य राज्यों का दौरा करेगी, ताकि जयपुर में विश्वस्तरीय सौंदर्यकरण कर इस सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जा सके।