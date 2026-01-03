3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

जयपुर के सांगानेर में विकास को मिलेगी रफ्तार : एलिवेटेड रोड, आरओबी और सेक्टर रोड पर जेडीसी के सख्त निर्देश

सांगानेर क्षेत्र में लंबे समय से अटके सड़क और यातायात से जुड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द गति मिलने की उम्मीद है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Jan 03, 2026

जयपुर। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से अटके सड़क और यातायात से जुड़े प्रोजेक्ट्स को अब रफ्तार मिलने वाली है। जयपुर विकास प्रा​धिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने सांगानेर क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर एलिवेटेड रोड, रेलवे फाटक पर आरओबी और सेक्टर रोड निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बाधाओं का त्वरित निस्तारण कर कार्यों को गति दी जाए।

जेडीसी ने सांगा सेतु से मालपुरा गेट (चोरड़िया पेट्रोल पंप होते हुए) प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के एलाइनमेंट और तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परियोजना से जुड़ी समस्याओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके।

अतिक्रमण-कोर्ट केस बने बाधा, सख्त पैरवी के निर्देश
कल्याणपुरा आरओबी से रामपुरा रोड तक प्रस्तावित सेक्टर रोड के निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण और न्यायालय में लंबित मामलों को लेकर जेडीसी ने नाराजगी जताई। उन्होंने जोन उपायुक्त को निर्देश दिए कि कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर अतिक्रमण हटवाया जाए, ताकि सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो सके।

सांगानेर रेलवे फाटक पर आरओबी की तैयारी
सांगानेर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फाटक पर रेलवे विभाग द्वारा प्रस्तावित दो लेन आरओबी को लेकर भूमि उपलब्धता पर चर्चा की गई। जेडीसी ने निर्देश दिए कि आरओबी के लिए जेडीए तत्काल भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू करे और रेलवे अधिकारियों से समन्वय बनाकर तय समय में भूमि उपलब्ध करवाई जाए।

वंदे मातरम रोड बनेगी मॉडल रोड
वंदे मातरम रोड और भारत माता सर्किल पर अतिक्रमणों को लेकर जेडीसी ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट स्टे वाले मामलों में मजबूत पैरवी कर यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही वंदे मातरम रोड के दोनों ओर प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट, मीडियन और सर्किल का निरीक्षण किया गया। जेडीसी ने उद्यानिकी शाखा को दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों के रोड-साइड प्लांटेशन मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दिए। अगले सप्ताह अधिकारियों की टीम अन्य राज्यों का दौरा करेगी, ताकि जयपुर में विश्वस्तरीय सौंदर्यकरण कर इस सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जा सके।

न्यू सांगानेर रोड और वीटी रोड पर काम प्रगतिरत
न्यू सांगानेर रोड और वीटी रोड के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बीआरटीएस कॉरिडोर पूरी तरह हटाया जा चुका है और सड़क निर्माण व सौंदर्यकरण कार्य जारी है।
इसके अलावा पीआरएन क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने और सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया गया। जेडीसी ने इन कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Jan 2026 08:45 pm

Published on:

03 Jan 2026 06:52 pm

Hindi News / Special / जयपुर के सांगानेर में विकास को मिलेगी रफ्तार : एलिवेटेड रोड, आरओबी और सेक्टर रोड पर जेडीसी के सख्त निर्देश

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

Sirohi: आपकी बेटी को भी मिल सकता है 75 हजार रुपए का पुरस्कार, रजिस्ट्रेशन के लिए 8 जनवरी तक का समय

Sirohi News, Rajasthan News, Padmakshi Award, Padmakshi Award Scheme, Padmakshi Award Application, Padmakshi Award News, Padmakshi Award Latest News, Padmakshi Award Update News, पद्माक्षी पुरस्कार, पद्माक्षी पुरस्कार योजना, पद्माक्षी पुरस्कार आवेदन, पद्माक्षी पुरस्कार न्यूज, पद्माक्षी पुरस्कार लेटेस्ट न्यूज, पद्माक्षी पुरस्कार अपडेट न्यूज, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही

केन्द्र ने दिए 425 करोड़, राजस्थान ने खर्च किए 79 प्रतिशत

जयपुर

Jaipur: जयपुर में वरिष्ठ वकील की एक पोस्ट से अफसरों में मची खलबली, बन गया बड़े भाई का डेथ सर्टिफिकेट

Senior Advocate Kailash Nath Bhatt, Senior Advocate Kailash Nath Bhatt social media post, death certificate, Jaipur News, Rajasthan News, वरिष्ठ वकील कैलाश नाथ भट्ट, वरिष्ठ वकील कैलाश नाथ भट्ट सोशल मीडिया पोस्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व चना तेज, लहसुन मंदा

Kota mandi bhav
कोटा

सीयूईटी यूजी 2026 : रजिस्ट्रेशन शुरू, 11 से 31 मई तक होगी परीक्षा

JEE Advanced 2025
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.