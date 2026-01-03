जयपुर के सांगानेर में विकास को मिलेगी रफ्तार : एलिवेटेड रोड, आरओबी और सेक्टर रोड पर जेडीसी के सख्त निर्देश

जयपुर। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से अटके सड़क और यातायात से जुड़े प्रोजेक्ट्स को अब रफ्तार मिलने वाली है। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने सांगानेर क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर एलिवेटेड रोड, रेलवे फाटक पर आरओबी और सेक्टर रोड निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बाधाओं का त्वरित निस्तारण कर कार्यों को गति दी जाए।
जेडीसी ने सांगा सेतु से मालपुरा गेट (चोरड़िया पेट्रोल पंप होते हुए) प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के एलाइनमेंट और तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परियोजना से जुड़ी समस्याओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके।
अतिक्रमण-कोर्ट केस बने बाधा, सख्त पैरवी के निर्देश
कल्याणपुरा आरओबी से रामपुरा रोड तक प्रस्तावित सेक्टर रोड के निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण और न्यायालय में लंबित मामलों को लेकर जेडीसी ने नाराजगी जताई। उन्होंने जोन उपायुक्त को निर्देश दिए कि कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर अतिक्रमण हटवाया जाए, ताकि सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो सके।
सांगानेर रेलवे फाटक पर आरओबी की तैयारी
सांगानेर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फाटक पर रेलवे विभाग द्वारा प्रस्तावित दो लेन आरओबी को लेकर भूमि उपलब्धता पर चर्चा की गई। जेडीसी ने निर्देश दिए कि आरओबी के लिए जेडीए तत्काल भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू करे और रेलवे अधिकारियों से समन्वय बनाकर तय समय में भूमि उपलब्ध करवाई जाए।
वंदे मातरम रोड बनेगी मॉडल रोड
वंदे मातरम रोड और भारत माता सर्किल पर अतिक्रमणों को लेकर जेडीसी ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट स्टे वाले मामलों में मजबूत पैरवी कर यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही वंदे मातरम रोड के दोनों ओर प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट, मीडियन और सर्किल का निरीक्षण किया गया। जेडीसी ने उद्यानिकी शाखा को दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों के रोड-साइड प्लांटेशन मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दिए। अगले सप्ताह अधिकारियों की टीम अन्य राज्यों का दौरा करेगी, ताकि जयपुर में विश्वस्तरीय सौंदर्यकरण कर इस सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जा सके।
न्यू सांगानेर रोड और वीटी रोड पर काम प्रगतिरत
न्यू सांगानेर रोड और वीटी रोड के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बीआरटीएस कॉरिडोर पूरी तरह हटाया जा चुका है और सड़क निर्माण व सौंदर्यकरण कार्य जारी है।
इसके अलावा पीआरएन क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने और सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया गया। जेडीसी ने इन कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
