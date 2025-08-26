जयपुर की ‘लाइफलाइन’ के फिर 4 गेट खोले, 3 बार ईसरदा व एक बार बीसलपुर बांध भर जाए… उतना पानी व्यर्थ बहा

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया व निकटवर्ती जलभराव क्षेत्र से पानी की आवक जारी रहने के चलते बांध से बनास नदी में पानी की निकासी भी लगातार जारी है। हालांकि बीते दो दिनों से बारिश का दौर कम पड़ने के कारण बांध से पानी की निकासी भी धीरे-धीरे कम की जा रही है।
सोमवार को बांध के छह गेट संख्या 7,8,9,10,11 व 12 खोलकर बनास नदी में प्रति सैकंड 48 हजार 80 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी जिसे मंगलवार दोपहर एक बजे घटाते हुए अब बांध के दो गेट बंद कर चार गेट संख्या 8,9,10 व 11 को एक एक मीटर तक खोलकर प्रत्येक गेट से 6 हजार 10 क्यूसेक के साथ कुल 24 हजार 40 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है।
इसी प्रकार बांध के जलभराव में सहायक भीलवाड़ा जिले के बिगोद स्थित त्रिवेणी का गेज 3.70 मीटर दर्ज किया गया है। इसी प्रकार बीसलपुर बांध से इस वर्ष गत 24 जुलाई से अब तक हुई निकासी के तहत मंगलवार तक 39.458 टीएमसी पानी बांध से बनास नदी में बह चुका है। जिसमें तीन बार ईसरदा बांध व एक बार बीसलपुर बांध पूर्ण जलभराव होकर छलक सकता था।
उल्लेखनीय है कि बीसलपुर बांध का पूर्ण जलभराव 38.70 टीएमसी है वही ईसरदा बांध का पूर्ण जलभराव 10.77 टीएमसी है। ऐसे में ईसरदा बाद अभी पूर्ण रूप से जलभराव के लिए तैयार नही है जिससे उक्त पानी चम्बल व गंगा नदी के माध्यम से समुद्र में मिल चुका है।