जयपुर की ‘लाइफलाइन’ के फिर 4 गेट खोले, 3 बार ईसरदा व एक बार बीसलपुर बांध भर जाए… उतना पानी व्यर्थ बहा

सोमवार को बांध के छह गेट संख्या 7,8,9,10,11 व 12 खोलकर बनास नदी में प्रति सैकंड 48 हजार 80 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी जिसे मंगलवार दोपहर एक बजे घटाते हुए अब बांध के दो गेट बंद कर चार गेट संख्या 8,9,10 व 11 को एक एक मीटर तक खोलकर प्रत्येक गेट से 6 हजार 10 क्यूसेक के साथ कुल 24 हजार 40 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है।