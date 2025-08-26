Rajasthan Weather: विदाई से पहले मानसून मचाएगा ‘तबाही’! इन जिलों में 26-27-28 अगस्त को मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Very Rain Alert in Rajasthan: राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून इस बार जमकर मेहरबान हो रहा है। दूसरे फेज में अतिवर्षा होने से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए वहीं अगले तीन दिन प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में फिर अतिभारी बारिश की आशंका को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश से सितंबर में मानसून विदाई से पहले कुछ इलाकों में मेहरबान रहने वाला है। मौसम विज्ञानियों ने सितंबर में स्थानीय मौसम तंत्र और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता रहने पर कई इलाकों में सितंबर में भी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।