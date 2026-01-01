राजस्थान डिजिफेस्ट ग्लोबल समिट: जयपुर में एआइ नीति और इंडिया एआइ मिशन पर होगा मंथन

राजस्थान में नवाचार और डिजिटल भविष्य को नई दिशा देने के उद्देश्य से तीन दिवसीय 'राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट' का आयोजन 4 जनवरी से जयपुर एग्जिबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेइसीसी) में होगा। उद्घाटन शाम चार बजे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केन्द्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद 6 जनवरी को आएंगे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री डॉ. उदय सावंत, पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। इस दौरान एआइ नीति, एआइ पोर्टल की शुरुआत भी की जाएगी। इंडिया एआइ मिशन, गूगल, आइआइटी दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ एमओयू भी होंगे।