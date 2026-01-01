धोरां री धरती बोली… सोलर, सड़कें और रिफाइनरी की चमक में सांसों संग छिन न जाए हमारी संस्कृति

जयपुर. राजस्थान इंफ्रा डवलपमेंट का केंद्र बन रहा है। सोलर हब से प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है तो रिफाइनरी तरक्की के नए आयाम देगी, हाईवे, ट्रांसमिशन लाइन व नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स से विकास की रफ्तार को तेजी मिल रही है। अब विभिन्न मंचों पर चर्चा होने लगी है कि विकास जरूरी है, लेकिन सवाल है... क्या इसकी कीमत पर्यावरणीय संतुलन, सांस्कृतिक विरासत और भू-संसाधनों को चुकानी होगी? प्रदेश के कई प्रोजेक्ट्स के विरोध में तो लोग सड़कों पर उतर चुके, जिनका मामला विधानसभा से लेकर संसद तक गूंजा। श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पानी से फसलें तो लहलहा उठीं, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी ने जीवन के प्रति चिंता बढ़ा दी।