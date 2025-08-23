Rajasthan Monsoon: राजस्थान के इस जिले में लगातार दूसरे साल बारिश का कोटा पूरा, खिले उठे किसानों के चेहरे

जिला मुख्यालय पर शुक्रवार सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। कई बार बारिश तेज भी आई, इससे सडक़ों पर पानी जमा हो गया। बार-बार मेघ बरसने से राहगीर व दुपहिया चालक भीग गए। जल संसाधन विभाग के अनुसार निर्झरना में 58, महुवा 56 एमएम, दौसा 22, लालसोट 34, बहरावण्डा 25, बैजूपाड़ा 33, बांदीकुई 12, बसवा 36, भांडारेज 18, कुण्डल 21, लवाण 25, मंडावर 30, राहुवास 27, सैंथल 30, सिकराय 5, रेडिया डेम 20, मोरेल डेम 7, सैंथल सागर में 12 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं मोरेल बांध में पानी की आवक बढऩे से चादर की मोटाई 3 इंच से बढ़कर 6 इंच हो गई।