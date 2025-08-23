Heavy Rain: राजस्थान के 2 जिलों में 24 अगस्त को रेड अलर्ट, इन 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान के कई जिलों में तीसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी है। बूंदी, कोटा, अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक, नागौर, पाली सहित कई जिलों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 3 दिन तक भारी बारिश से राहत की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त के लिए 2 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं, 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।