जयपुर

Heavy Rain: राजस्थान के 2 जिलों में 24 अगस्त को रेड अलर्ट, इन 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के कई जिलों में तीसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 23, 2025

Heavy-rain-in-Rajasthan-1
राजस्थान में बारिश। फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान के कई जिलों में तीसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी है। बूंदी, कोटा, अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक, नागौर, पाली सहित कई जिलों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 3 दिन तक भारी बारिश से राहत की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त के लिए 2 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं, 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

बता दें कि भारी बारिश के चलते कोटा के निमोदाहरिजी, भीलवाड़ा के तिलस्वां, सवाईमाधोपुर के भाड़ौती और बूंदी के नैनवां कापरेन बाढ़ के हालात हो गए हैं। गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बूंदी में दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर पटरियों के नीचे से मिट्‌टी खिसक जाने से ट्रेनों को आस-पास के स्टेशनों पर रोका गया। कई जगह बचाव कार्य के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है और फंसे हुए लोगों को निकालने का काम शुरू किया।

ये सड़क मार्ग पूरी तरह बंद

भारी बारिश के चलते हाड़ौती क्षेत्र में स्टेट हाइवे 70 कोटा-श्योपुर मार्ग, कोटा-इटावा सड़क मार्ग, इटावा से पीपल्दा, करवाड़, खेड़ली, बोरदा व शहनावदा मार्ग, इटावा, खातौली व सवाईमाधोपुर मार्ग और कोटा-कैथून सड़क मार्ग बंद है। जिसके चलते लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है।

आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं, बूंदी, कोटा, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बांसवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सीकर, बीकानेर, चूरू और जालोर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

24 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 24 अगस्त को बूंदी और कोटा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं, अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक, नागौर और पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जोधपुर, जालोर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर, सिरोही, सीकर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, करौली, झुंझुनूं, जयपुर, दौसा और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

23 Aug 2025 02:31 pm

