Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Rain Alert: जयपुर में झमाझम बारिश, जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

Jaipur Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। राजधानी जयपुर में भी दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 22, 2025

Jaipur-Rain-1
जयपुर में बारिश। फोटो: पत्रिका

Jaipur Weather News: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में शुक्रवार सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं, राजधानी जयपुर में भी दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ।

इससे पहले राजधानी जयपुर में बुधवार रात को तेज बारिश का दौर रुक-रुककर गुरुवार दोपहर तक चलता रहा। जयपुर में 38.8 मिमी यानी डेढ़ इंच बारिश दर्ज की गई। जयपुर में आज सुबह से ही मौसम सुहावना बना रहा। दोपहर बाद जयपुर में काली घटाएं छा गई और झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ।

ये भी पढ़ें

Sawai Madhopur Rain: सवाई माधोपुर में भारी बारिश का कहर, बोदल पुलिया फिर टूटी, रेलवे ट्रैक जलमग्न होने से कई ट्रेन लेट
सवाई माधोपुर
Sawai Madhopur heavy rain

यहां हुई झमाझम बारिश

जयपुर में अधिकतर जगहों पर दोपहर करीब 12 बजे बारिश शुरू हुई। 22 गोदाम, लालकोठी, मानसरोवर, सी स्कीम, झालाना, मानसरोवर सहित कई जगह झमाझम बारिश हुई। बारिश से आमजन को उमस और गर्मी से राहत मिली। जयपुर के अलावा जिले के आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है। चौमूं उपखंड क्षेत्र में 15 मिनट तक भारी बारिश हुई। जिससे सड़कों पर पानी बह निकला।

जयपुर में 25 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम की मानें तो आज से अगले चार दिन तक जयपुर में बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने 22 से 24 अगस्त तक जयपुर में मेघगर्जन और व्रजपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 25 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसलिए बदला मौसम का मिजाज?

मौसम केन्द्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान व आसपास के एमपी के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी एक सप्ताह राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है।

ये भी पढ़ें

Sawai Madhopur Rain: सवाई माधोपुर में भारी बारिश का कहर, बोदल पुलिया फिर टूटी, रेलवे ट्रैक जलमग्न होने से कई ट्रेन लेट
सवाई माधोपुर
Sawai Madhopur heavy rain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

जयपुर

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 01:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Rain Alert: जयपुर में झमाझम बारिश, जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.