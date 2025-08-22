Jaipur Rain Alert: जयपुर में झमाझम बारिश, जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

जयपुर में अधिकतर जगहों पर दोपहर करीब 12 बजे बारिश शुरू हुई। 22 गोदाम, लालकोठी, मानसरोवर, सी स्कीम, झालाना, मानसरोवर सहित कई जगह झमाझम बारिश हुई। बारिश से आमजन को उमस और गर्मी से राहत मिली। जयपुर के अलावा जिले के आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है। चौमूं उपखंड क्षेत्र में 15 मिनट तक भारी बारिश हुई। जिससे सड़कों पर पानी बह निकला।