Jaipur Rain Alert: जयपुर में झमाझम बारिश, जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

Jaipur Weather News: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में शुक्रवार सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं, राजधानी जयपुर में भी दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ।
इससे पहले राजधानी जयपुर में बुधवार रात को तेज बारिश का दौर रुक-रुककर गुरुवार दोपहर तक चलता रहा। जयपुर में 38.8 मिमी यानी डेढ़ इंच बारिश दर्ज की गई। जयपुर में आज सुबह से ही मौसम सुहावना बना रहा। दोपहर बाद जयपुर में काली घटाएं छा गई और झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ।
जयपुर में अधिकतर जगहों पर दोपहर करीब 12 बजे बारिश शुरू हुई। 22 गोदाम, लालकोठी, मानसरोवर, सी स्कीम, झालाना, मानसरोवर सहित कई जगह झमाझम बारिश हुई। बारिश से आमजन को उमस और गर्मी से राहत मिली। जयपुर के अलावा जिले के आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है। चौमूं उपखंड क्षेत्र में 15 मिनट तक भारी बारिश हुई। जिससे सड़कों पर पानी बह निकला।
मौसम की मानें तो आज से अगले चार दिन तक जयपुर में बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने 22 से 24 अगस्त तक जयपुर में मेघगर्जन और व्रजपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 25 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम केन्द्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान व आसपास के एमपी के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी एक सप्ताह राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है।