Sawai Madhopur Rain: सवाई माधोपुर में भारी बारिश का कहर, बोदल पुलिया फिर टूटी, रेलवे ट्रैक जलमग्न होने से कई ट्रेन लेट

सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश ने फिर काफी नुकसान पहुंचाया है। यहां गुरुवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार दोपहर तक जारी है। शहर सहित कई जगह रूक-रुककर बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय ही नहीं, बल्कि आसपास के उपखंड़ों में हालात खराब हो गए। जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन सहित बजरिया, नगर परिषद और पुराने शहर के कई मोहल्लों में पानी भर गया है।
तेज बारिश ने एक बार फिर से सवाईमाधोपुर से खंडार व श्योपुर जोड़ने वाले रास्ते को बाधित कर दिया है। यहां फिर से बोदल पुलिया टूट गई है और आवागमन बाधित हो गया है।
भारी बारिश के चलते सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई है। साथ ही सिंग्नल सिस्टम भी फेल हो गया। ऐसे में जयपुर-दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई है। वहीं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भी सफारी को रोक दिया गया है।
सवाई माधोपुर के नेशनल हाईवे 552 स्थित बोदल पुलिया भारी बारिश के चलते एक बार फिर टूट गई है। इस सीजन में यह दूसरी बार है, जब पुलिया टूटी है। तेज बहाव में पुलिया के बह जाने से खंडार और सवाईमाधोपुर सड़क मार्ग बाधित हो गया है। वहीं, ओलवाड़ा बनास रपट पर बारिश का पानी आने से यातायात बाधित है।
मोरेल नदी में तेज पानी के कारण निमोद-टिगरिया रपट फिर से टूट गई है। ऐसे में सड़क मार्ग पूरी तरह बंद है। प्रशासन ने भी लोगों को बरनाला, सांचोली की तरफ आने वाले रास्ते पर ना जाने की सलाह दी है।
शहर में कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश का पानी घरों में घुस गया है। जिससे लोग काफी परेशान है। वहीं, रणथंभौर रोड, मिर्जा मोहल्ला, रैगर मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला, जामा मस्जिद, मुख्य बाजार में सड़कें दरिया बन गई है।