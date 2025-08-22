Sawai Madhopur Rain: सवाई माधोपुर में भारी बारिश का कहर, बोदल पुलिया फिर टूटी, रेलवे ट्रैक जलमग्न होने से कई ट्रेन लेट

सवाई माधोपुर के नेशनल हाईवे 552 स्थित बोदल पुलिया भारी बारिश के चलते एक बार फिर टूट गई है। इस सीजन में यह दूसरी बार है, जब पुलिया टूटी है। तेज बहाव में पुलिया के बह जाने से खंडार और सवाईमाधोपुर सड़क मार्ग बाधित हो गया है। वहीं, ओलवाड़ा बनास रपट पर बारिश का पानी आने से यातायात बाधित है।