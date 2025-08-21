Heavy Rain Alert: राजस्थान में नया वेदर सिस्टम एक्टिव, 22, 23 और 24 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन गुजरात के नालिया, वल्लभ विद्यानगर, मध्य प्रदेश के बैतुल, मंडला होते हुए ओडिशा, बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है। ऐसे में राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में अगले तीन दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनने के कारण राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने व बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।