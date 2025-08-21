Heavy Rain Alert: राजस्थान में नया वेदर सिस्टम एक्टिव, 22, 23 और 24 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने भी 24 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम केंद्र जयपुर की मानें तो आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश की संभावना है।
इससे पहले बुधवार शाम को राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक-रुक कर सुबह तक जारी रहा। जयपुर में आज भी सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके अलावा बुधवार को बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, जालौर और झालावाड़ समेत कई जिलों में बारिश हुई।
राज्य में सबसे अधिक बारिश बीते 24 घंटे में बांसवाड़ा के लोहरिया में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, सिरोही के आबूरोड में 31, झालावाड़ के झालरापाटन में 50, मनोहरथाना में 28, अकलेरा में 45 और झालावाड़ शहर में 46, प्रतापगढ़ के धरियावद में 28, बारां के किशनगंज में 25, बांसवाड़ा के केसरपुरा में 21 और चित्तौड़गढ़ के कपासन में 20 मिमी बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो बांसवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
22 अगस्त: बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है।
23 अगस्त: टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, कोटा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है।
24 अगस्त: बारां, करौली, कोटा और सवाईमाधोपुर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, राजसमंद,सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन गुजरात के नालिया, वल्लभ विद्यानगर, मध्य प्रदेश के बैतुल, मंडला होते हुए ओडिशा, बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है। ऐसे में राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में अगले तीन दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनने के कारण राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने व बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।