Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Heavy Rain Alert: राजस्थान में नया वेदर सिस्टम एक्टिव, 22, 23 और 24 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Heavy Rain Alert: नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जानें आज से 24 अगस्त तक कहां-कहां होगी बारिश?

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 21, 2025

Rajasthan-Heavy-rain-alert
Play video
राजस्थान में बारिश। फोटो: पत्रिका

जयपुर। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने भी 24 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम केंद्र जयपुर की मानें तो आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश की संभावना है।

इससे पहले बुधवार शाम को राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक-रुक कर सुबह तक जारी रहा। जयपुर में आज भी सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके अलावा बुधवार को बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, जालौर और झालावाड़ समेत कई जिलों में बारिश हुई।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान के 14 जिलो में बारिश का तात्कालिक अलर्ट, 3 घंटे के अंदर इन जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान
जयपुर
Rajasthan Rain Alert

बांसवाड़ा के लोहरिया में 100 मिलीमीटर बारिश

राज्य में सबसे अधिक बारिश बीते 24 घंटे में बांसवाड़ा के लोहरिया में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, सिरोही के आबूरोड में 31, झालावाड़ के झालरापाटन में 50, मनोहर​थाना में 28, अकलेरा में 45 और झालावाड़ शहर में 46, प्रतापगढ़ के धरियावद में 28, बारां के किशनगंज में 25, बांसवाड़ा के केसरपुरा में 21 और चित्तौड़गढ़ के कपासन में 20 मिमी बारिश दर्ज की गई।

आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो बांसवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

अगले 3 दिन यहां होगी बारिश

22 अगस्त: बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है।

23 अगस्त: टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, कोटा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है।

24 अगस्त: बारां, करौली, कोटा और सवाईमाधोपुर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, राजसमंद,सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

अगस्त के आखिरी सप्ताह में फिर सक्रिय होगा मानसूनी तंत्र

वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन गुजरात के नालिया, वल्लभ विद्यानगर, मध्य प्रदेश के बैतुल, मंडला होते हुए ओडिशा, बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है। ऐसे में राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में अगले तीन दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनने के कारण राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने व बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Monsoon 2025: मानसून ने नहीं लिया ब्रेक, फिर भी क्यों नहीं हो रही बारिश, अब हुआ चौंकाने वाला खुलासा
जोधपुर
monsoon news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 09:46 am

Published on:

21 Aug 2025 09:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain Alert: राजस्थान में नया वेदर सिस्टम एक्टिव, 22, 23 और 24 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.