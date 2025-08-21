Monsoon 2025: मानसून ने नहीं लिया ब्रेक, फिर भी क्यों नहीं हो रही बारिश, अब हुआ चौंकाने वाला खुलासा

मौसम विशेषज्ञ मोहनलाल सुखाडि़या विवि के भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. नरपतसिंह राठौड़ ने बताया कि सामान्यत: मानसून के दिनों में बादलों की दो परतें काम करती है। बादलों की एक परत नीचे रहती है जो एक दिशा में मूव करती है। इसके ऊपर बादलों की दूसरी परत विपरीत दिशा में मूव करती है। इससे दोनों परतें आपस में रगड़ खाती है और बारिश होती है। इस साल इस तरह का फिनोमिना भी बहुत कम बना है।