Jodhpur AIIMS: जोधपुर एम्स में भर्ती प्रक्रिया पर घमासान, सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाया सिक्योरिटी गार्डों से वसूली का मुद्दा

जोधपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर की सर्वोच्च नियामक संस्था संस्थान निकाय (आईबी) की बैठक मंगलवार को एम्स परिसर में हुई। बैठक में डॉक्टरों से लेकर सुरक्षा गार्ड तक की भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर विवाद छाया रहा। आईबी सदस्य एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सुरक्षा गार्ड सहित अन्य पदों पर प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से की जा रही भर्तियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उन्होंने इसे एम्स की मूल भावना के विपरीत बताते हुए व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार की मांग की।