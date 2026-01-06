Churu Rape-Murder: दुष्कर्मी ही निकला नाबालिग छात्रा का हत्यारा, इस वजह से की थी बंद खदान में हत्या

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
चूरू। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवती नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में रिमांड पर चल रहे आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस ने हत्या के राज से भी पर्दा उठा दिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में 25 दिन बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार नाबालिग छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भ्रूण का डीएनए परीक्षण कराया गया। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए सैंपल लेकर एफएसएल भेजे गए थे। एफएसएल रिपोर्ट मिलने और गहन जांच के बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी कृष्ण उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर पीसी रिमांड पर लिया।
थानाधिकारी ने बताया कि कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने नाबालिग की हत्या करने का जुर्म भी कबूल कर लिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता के गर्भवती होने और अपना नाम उजागर होने के डर से उसने नाबालिग को बंद खदान की रोही में बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शव को वहीं छोड़कर अपने घर चला गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने किसी को शक न हो, इसके लिए मृतका के परिवारजनों के साथ अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहा और बाद में घर में भी उनके साथ सामान्य रूप से घूमता रहा। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में 9 दिसंबर 2025 को नाबालिग छात्रा की हत्या के बाद मेडिकल बोर्ड से कराए गए पोस्टमार्टम में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग के गर्भ में छह माह का भ्रूण पाया गया था।
मामले को लेकर मृतका के पिता ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। नाबालिग की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीएचसी की मोर्चरी के बाहर सैकड़ों लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया था। दो दिनों तक चले इस धरने के बाद पुलिस के उच्चाधिकारियों के लिखित आश्वासन पर मृतका का शव उठाया गया। नाबालिग छात्रा सरकारी विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा थी।
