Churu Rape-Murder: दुष्कर्मी ही निकला नाबालिग छात्रा का हत्यारा, इस वजह से की थी बंद खदान में हत्या

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने किसी को शक न हो, इसके लिए मृतका के परिवारजनों के साथ अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहा और बाद में घर में भी उनके साथ सामान्य रूप से घूमता रहा। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में 9 दिसंबर 2025 को नाबालिग छात्रा की हत्या के बाद मेडिकल बोर्ड से कराए गए पोस्टमार्टम में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग के गर्भ में छह माह का भ्रूण पाया गया था।