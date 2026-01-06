6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

चूरू

Churu Rape-Murder: दुष्कर्मी ही निकला नाबालिग छात्रा का हत्यारा, इस वजह से की थी बंद खदान में हत्या

नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 25 दिन बाद बड़ा खुलासा किया है। डीएनए जांच और कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने दुष्कर्म के साथ-साथ हत्या की वारदात को भी कबूल कर लिया है।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Rakesh Mishra

Jan 06, 2026

Churu Rape News, Churu Murder News, Churu News, Rajasthan News, Murder in Churu, Murder in Rajasthan, Rape in Churu, Rape of a minor, Rape of a minor in Churu, Murder of a minor in Churu, चूरू रेप न्यूज, चूरू मर्डर न्यूज, चूरू न्यूज, राजस्थान न्यूज, मर्डर इन चूरू, मर्डर इन राजस्थान, रेप इन चूरू, नाबालिग का रेप, चूरू में नाबालिग का रेप, चूरू में नाबालिगक की हत्या

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

चूरू। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवती नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में रिमांड पर चल रहे आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस ने हत्या के राज से भी पर्दा उठा दिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में 25 दिन बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार नाबालिग छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भ्रूण का डीएनए परीक्षण कराया गया। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए सैंपल लेकर एफएसएल भेजे गए थे। एफएसएल रिपोर्ट मिलने और गहन जांच के बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी कृष्ण उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर पीसी रिमांड पर लिया।

पकड़े जाने के डर से की थी हत्या

थानाधिकारी ने बताया कि कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने नाबालिग की हत्या करने का जुर्म भी कबूल कर लिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता के गर्भवती होने और अपना नाम उजागर होने के डर से उसने नाबालिग को बंद खदान की रोही में बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शव को वहीं छोड़कर अपने घर चला गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने किसी को शक न हो, इसके लिए मृतका के परिवारजनों के साथ अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहा और बाद में घर में भी उनके साथ सामान्य रूप से घूमता रहा। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में 9 दिसंबर 2025 को नाबालिग छात्रा की हत्या के बाद मेडिकल बोर्ड से कराए गए पोस्टमार्टम में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग के गर्भ में छह माह का भ्रूण पाया गया था।

यह वीडियो भी देखें

परिजनों ने दिया था धरना

मामले को लेकर मृतका के पिता ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। नाबालिग की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीएचसी की मोर्चरी के बाहर सैकड़ों लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया था। दो दिनों तक चले इस धरने के बाद पुलिस के उच्चाधिकारियों के लिखित आश्वासन पर मृतका का शव उठाया गया। नाबालिग छात्रा सरकारी विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा थी।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने की आत्महत्या, मरने से पहले बनाया 44 सेकंड का वीडियो
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 09:03 pm

Published on:

06 Jan 2026 08:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu Rape-Murder: दुष्कर्मी ही निकला नाबालिग छात्रा का हत्यारा, इस वजह से की थी बंद खदान में हत्या

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather News : शांत हवा की सर्द हुई तासीर से कंपकंपाया चूरू, बादलों ने रोकी सूर्यदेव की राह, सर्द दिन में अलाव बना सहारा

चूरू

Churu : रेल वन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर मिलेगी 3 फीसदी की छूट, 14 जनवरी से 14 जुलाई तक रहेगी लागू, फिर होगी समीक्षा

चूरू

चूरू एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जोधपुर डिस्कॉम का टेक्नीशियन 1.45 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

खास खबर

विरासत : चूरू जिले के 106 वर्ष पुराने इस पुस्तकालय में रखीं हैं दुर्लभ पुस्तकें

चूरू

Churu News : पत्नी को बचाने की कोशिश में पति भी कुंड में गिरा, दोनों की मौत

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.