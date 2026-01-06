6 जनवरी 2026,

जोधपुर

School Timing Change: ठंड के चलते जोधपुर में बदला सरकारी-निजी स्कूलों का समय, कलक्टर ने जारी किए आदेश

जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत सरकारी और निजी सभी विद्यालय अब अग्रिम आदेशों तक सुबह 10 बजे से संचालित होंगे।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 06, 2026

फाइल फोटो

जोधपुर। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अत्यधिक ठंड और शीतलहर की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए हैं। जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर जिले में संचालित समस्त राजकीय और गैर-राजकीय विद्यालयों का संचालन अग्रिम आदेशों तक सुबह 10 बजे से करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश सभी कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर लागू होगा। हालांकि विद्यालयों में आयोजित होने वाली परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही संचालित की जाएंगी। जिला कलक्टर ने जिले के सभी संस्था प्रधानों, प्रधानाध्यापकों और विद्यालय संचालकों को आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सर्दी से साधु की मौत

वहीं लूनी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह सर्दी की चपेट में आने से एक वृद्ध साधु की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफाॅर्म दो व तीन के बीच में रात को एक साधु खुले स्थान पर सोया हुआ था। आशंका है कि रात्रि में वह तेज सर्दी की चपेट में आ गया। सुबह काफी देर तक नही उठा तो पुलिस ने संभाला।

अचेत अवस्था में मिलने पर 108 एम्बुलेंस से कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों उसे मृत घोषित कर दिया। उसके कपड़े व बैग की तलाशी लेने पर आधार कार्ड मिला, जिसमें उतरप्रदेश के आगरा निवासी रामगिरी (70) के रूप में शिनाख्त हुई। जीआरपी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है।

Jodhpur Murder: नशे की लत ने बनाया हत्यारा, जोधपुर में बेटे ने मां की गला घोंटकर की हत्या, शव के पास ही लेट गया
जोधपुर
Jodhpur Murder

