School Timing Change: ठंड के चलते जोधपुर में बदला सरकारी-निजी स्कूलों का समय, कलक्टर ने जारी किए आदेश

वहीं लूनी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह सर्दी की चपेट में आने से एक वृद्ध साधु की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफाॅर्म दो व तीन के बीच में रात को एक साधु खुले स्थान पर सोया हुआ था। आशंका है कि रात्रि में वह तेज सर्दी की चपेट में आ गया। सुबह काफी देर तक नही उठा तो पुलिस ने संभाला।