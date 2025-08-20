Rain Alert: राजस्थान में ‘लो-फ्लोर एरिया’ से भारी बारिश की आशंका, इन जिलों के लिए IMD का डबल अलर्ट

वर्तमान में दक्षिणी उड़ीसा व आसपास के आंध्रप्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन सामान्य से दक्षिण में होकर गुजर रही है। जिससे आगामी दिनों में दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश तो शेष कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में हल्की-मध्यम बारिश की संभावना है।