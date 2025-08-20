Rain Alert: राजस्थान में ‘लो-फ्लोर एरिया’ से भारी बारिश की आशंका, इन जिलों के लिए IMD का डबल अलर्ट

Rajasthan Weather Report: राजस्थान में मानसून एक फिर सक्रिय हो गया है। आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक कम दबाव के सिस्टम बनने के कारण अगस्त के आखिरी सप्ताह में मानसून राज्य के अधिकांश भागों में सक्रिय रहने तथा बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।
वर्तमान में दक्षिणी उड़ीसा व आसपास के आंध्रप्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन सामान्य से दक्षिण में होकर गुजर रही है। जिससे आगामी दिनों में दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश तो शेष कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में हल्की-मध्यम बारिश की संभावना है।
मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश में अगले 120 मिनट के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिससे इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व एक दो दौर भारी वर्षा की चेतावनी दी है।
वहीं, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, उदयपुर, जैसलमेर, टोंक, बूंदी, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिससे इन स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से भारी व पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा लोहरिया (बांसवाड़ा) में 100 मिलीमीटर दर्ज की गई।